Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Eiður Þór Árnason skrifar 9. febrúar 2026 23:59 Parið festi kaup á húsinu fyrir um þremur árum. Brynja Dan/Fasteignasalan Torg Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ og eigandi Extraloppunnar, og Jóhann Sveinbjörnsson hafa sett parhús sitt í Garðabæ á sölu eftir framkvæmdir. Eignin er skráð 267,5 fermetrar á stærð og er ásett verð 229 milljónir króna. Fjallað var um kaup parsins á húsinu árið 2023 og stóð þá til að gera það upp og ráðast í miklar framkvæmdir. Ásett verð eignarinnar var á þeim tíma 169,9 milljónir króna. Húsið var byggt árið 2001 og er staðsett í botnlanga við Hraunás í Garðabæ, að því er fram kemur í fasteignauglýsingu. Íbúðin er sögð vera á tveimur hæðum og skiptast í fjögur svefnherbergi, forstofuherbergi, alrými sem rúmar borðstofu, setustofu og eldhús, þrjú baðherbergi, sjónvarpshol, þvottahús með fataherbergi og innbyggðan bílskúr. Tvö hellulögð bílastæði með hitalögnum eru fyrir framan húsið og þrjú gestastæði þar við hliðina á. Hér á eftir fylgja ljósmyndir af eigninni en sjá má hvernig íbúðin leit út fyrir framkvæmdir í fyrri frétt Vísis um húsið. Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Fasteignasalan Torg Hús og heimili Garðabær Tengdar fréttir Brynja Dan og Jóhann keyptu glæsihús í Garðabæ Parið Brynja Dan Gunnarsdóttir, varaþingmaður Framsóknarflokksins og eigandi Extraloppunnar, og kærastinn Jóhann Sveinbjörnsson hafa fest kaup á fallegu parhúsi í Garðabæ. 22. maí 2023 12:05