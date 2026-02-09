Lífið

Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar

Eiður Þór Árnason skrifar
Parið festi kaup á húsinu fyrir um þremur árum.
Brynja Dan Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Garðabæ og eigandi Extraloppunnar, og Jóhann Sveinbjörnsson hafa sett parhús sitt í Garðabæ á sölu eftir framkvæmdir.

Eignin er skráð 267,5 fermetrar á stærð og er ásett verð 229 milljónir króna. Fjallað var um kaup parsins á húsinu árið 2023 og stóð þá til að gera það upp og ráðast í miklar framkvæmdir. Ásett verð eignarinnar var á þeim tíma 169,9 milljónir króna.

Húsið var byggt árið 2001 og er staðsett í botnlanga við Hraunás í Garðabæ, að því er fram kemur í fasteignauglýsingu. Íbúðin er sögð vera á tveimur hæðum og skiptast í fjögur svefnherbergi, forstofuherbergi, alrými sem rúmar borðstofu, setustofu og eldhús, þrjú baðherbergi, sjónvarpshol, þvottahús með fataherbergi og innbyggðan bílskúr.

Tvö hellulögð bílastæði með hitalögnum eru fyrir framan húsið og þrjú gestastæði þar við hliðina á.

Hér á eftir fylgja ljósmyndir af eigninni en sjá má hvernig íbúðin leit út fyrir framkvæmdir í fyrri frétt Vísis um húsið.

