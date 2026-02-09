Fram, fram, framakonur Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 14:01 Sjóðheitar úr pólítíkinni. Hildur Björnsdóttir, Þórdís Lóa, Milla, Magnea Gná, Ragnhildur Alda og Inga María Hlíðar Thorsteinson. Helgi Þór Það var sturlað stuð í Úlfarsárdalnum á laugardagskvöld þegar Framarar blótuðu þorrann langt fram á nótt og stigu trylltan dans. Tæplega 1200 gestir komu saman á þessu sjóðheita þorrablóti 113/Fram og skemmtu sér konunglega langt fram á rauða nótt. „Fyrrum íþróttamenn, sjálfboðaliðar, íbúar hverfisins og auðvitað pólitíkusar létu sig ekki vanta. Salurinn var þéttsetinn og ljóst að gestir voru mættir til að skemmta sér fyrir allan peninginn. Dagskráin var ekki af verri endanum. Gestir nutu þess að snæða glæsilegan þorramat frá Múlakaffi, sem sló í gegn líkt og undanfarin ár. Veislustjórn var í öruggum höndum Steinda og Audda og tónlistaratriði kvöldsins féllu í hlut Birnis, Selmu og Sölku ásamt Skítamórals.Þorrablótsnefndin, sem hefur verið stafrækt í 6 ár, er á því að þetta sé besta og flottasta þorrablót sem Fram hefur haldið hingað til,“ segir í fréttatilkynningu. Hér má sjá vel valdar myndir frá herlegheitunum: Stuð og stemmari!Helgi Þór Glamúr gellur!Helgi Þór Ella Sigga Guðlaugsdóttir rokkaði bláa pallíettudragt og var umkringd pæjum!Helgi Þór Mikið stuð!Helgi Þór Hildur Björnsdóttir lengst til hægri hér í glæsilegum félagsskap.Helgi Þór Herramenn og hattur.Helgi Þór Fram skvísur.Helgi Þór Glæsiparið Kristín Eva og Jói Fel.Helgi Þór Gleði!Helgi Þór Mikið stuð.Helgi Þór Strákarnir skemmtu sér vel.Helgi Þór Auddi og Steindi veislustýrðu.Helgi Þór Fjöldi fólks kom saman í Fram heimilinu.Helgi Þór Glæsilegur kór tók lagið með Steinda og Audda.Helgi Þór Algjörar pæjur.Helgi Þór Þessar brostu breitt.Helgi Þór Fram bindið vakti lukku.Helgi Þór Glæsilegir gestir.Helgi Þór Kynslóðir skemmtu sér saman.Helgi Þór Hattagæi.Helgi Þór Gestir skörtuðu þeirra fínasta pússi.Helgi Þór Gæjar í gír.Helgi Þór Stuðboltar.Helgi Þór Steindi og Auddi komnir í fermingarkyrtlana.Helgi Þór Stemning hjá þessum flottu strákum.Helgi Þór Vúhú!Helgi Þór Glæsipar.Helgi Þór Ástin var í loftinu.Helgi Þór Flottu!Helgi Þór Þessar með afar elegant greiðslu.Helgi Þór Stanslaust stuð.Helgi Þór Þessi!Helgi Þór Gleðin var við völd.Helgi Þór Alltaf sama gamla fjörið, út á dansgólf alveg kjörið.Helgi Þór Svíkur engar diskó stanslaust stuð að eilífu.Helgi Þór Hér er ekki neinn á bömmer!Helgi Þór Þorgrímur Smári Ólafsson í Fram jakka en hann er einmitt Fram-kvæmdastjóri Fram hehe. Helgi Þór Ragnhildur Alda og Helgi Þór Pétur Marteinsson var ekkert að hata þorramatinn. Helgi Þór Þorrablót Samkvæmislífið Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Fram, fram, framakonur Lífið Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Lífið Glæsilegustu bollur landsins ruku út Lífið Fleiri fréttir Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Sjá meira