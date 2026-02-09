Lífið

Fram, fram, framakonur

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sjóðheitar úr pólítíkinni. Hildur Björnsdóttir, Þórdís Lóa, Milla, Magnea Gná, Ragnhildur Alda og Inga María Hlíðar Thorsteinson. Helgi Þór

Það var sturlað stuð í Úlfarsárdalnum á laugardagskvöld þegar Framarar blótuðu þorrann langt fram á nótt og stigu trylltan dans.

Tæplega 1200 gestir komu saman á þessu sjóðheita þorrablóti 113/Fram og skemmtu sér konunglega langt fram á rauða nótt. 

„Fyrrum íþróttamenn, sjálfboðaliðar, íbúar hverfisins og auðvitað pólitíkusar létu sig ekki vanta. Salurinn var þéttsetinn og ljóst að gestir voru mættir til að skemmta sér fyrir allan peninginn.

Dagskráin var ekki af verri endanum. Gestir nutu þess að snæða glæsilegan þorramat frá Múlakaffi, sem sló í gegn líkt og undanfarin ár. 

Veislustjórn var í öruggum höndum Steinda og Audda og tónlistaratriði kvöldsins féllu í hlut Birnis, Selmu og Sölku ásamt Skítamórals.

Þorrablótsnefndin, sem hefur verið stafrækt í 6 ár, er á því að þetta sé besta og flottasta þorrablót sem Fram hefur haldið hingað til,“ segir í fréttatilkynningu.

Hér má sjá vel valdar myndir frá herlegheitunum: 

Stuð og stemmari!Helgi Þór
Glamúr gellur!Helgi Þór
Ella Sigga Guðlaugsdóttir rokkaði bláa pallíettudragt og var umkringd pæjum!Helgi Þór
Mikið stuð!Helgi Þór
Hildur Björnsdóttir lengst til hægri hér í glæsilegum félagsskap.Helgi Þór
Herramenn og hattur.Helgi Þór
Fram skvísur.Helgi Þór
Glæsiparið Kristín Eva og Jói Fel.Helgi Þór
Gleði!Helgi Þór
Mikið stuð.Helgi Þór
Strákarnir skemmtu sér vel.Helgi Þór
Auddi og Steindi veislustýrðu.Helgi Þór
Fjöldi fólks kom saman í Fram heimilinu.Helgi Þór
Glæsilegur kór tók lagið með Steinda og Audda.Helgi Þór
Algjörar pæjur.Helgi Þór
Þessar brostu breitt.Helgi Þór
Fram bindið vakti lukku.Helgi Þór
Glæsilegir gestir.Helgi Þór
Kynslóðir skemmtu sér saman.Helgi Þór
Hattagæi.Helgi Þór
Gestir skörtuðu þeirra fínasta pússi.Helgi Þór
Gæjar í gír.Helgi Þór
Stuðboltar.Helgi Þór
Steindi og Auddi komnir í fermingarkyrtlana.Helgi Þór
Stemning hjá þessum flottu strákum.Helgi Þór
Vúhú!Helgi Þór
Glæsipar.Helgi Þór
Ástin var í loftinu.Helgi Þór
Flottu!Helgi Þór
Þessar með afar elegant greiðslu.Helgi Þór
Stanslaust stuð.Helgi Þór
Þessi!Helgi Þór
Gleðin var við völd.Helgi Þór
Alltaf sama gamla fjörið, út á dansgólf alveg kjörið.Helgi Þór
Svíkur engar diskó stanslaust stuð að eilífu.Helgi Þór
Hér er ekki neinn á bömmer!Helgi Þór
Þorgrímur Smári Ólafsson í Fram jakka en hann er einmitt Fram-kvæmdastjóri Fram hehe. Helgi Þór
Ragnhildur Alda og Helgi Þór
Pétur Marteinsson var ekkert að hata þorramatinn. Helgi Þór
