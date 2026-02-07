Innlent

Mætti með eggvopn á skemmti­stað

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fimm gista í fangaklefa lögreglu. Vísir/Vilhelm

Nokkur erill var í miðborginni í gærkvöldi og barst lögreglu töluvert af tilkynningum vegna samkvæmishávaða, stympinga og ölvunartengdra mála. Einn var ákærður fyrir vopnalagabrot.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem hafði eggvopn innanklæða. Maðurinn var á skemmtistað í miðborginni. Hann hefur verið kærður fyrir vopnalagabrot.

Tilkynning barst lögreglu sem hefur aðsetur á Dalveginum um slagsmál milli tveggja verslunarkjarna. Báðir aðilar voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Önnur tilkynning barst um líkamsárás en allir voru farnir af vettvangi þegar lögreglan mætti á staðinn.

Í umdæmi lögreglunnar við Vínlandsleið var einn handtekinn fyrir brot á áfengis- og vopnalögum. Málið er í rannsókn.

