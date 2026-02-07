Mætti með eggvopn á skemmtistað Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. febrúar 2026 07:35 Fimm gista í fangaklefa lögreglu. Vísir/Vilhelm Nokkur erill var í miðborginni í gærkvöldi og barst lögreglu töluvert af tilkynningum vegna samkvæmishávaða, stympinga og ölvunartengdra mála. Einn var ákærður fyrir vopnalagabrot. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir að óskað hafi verið eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem hafði eggvopn innanklæða. Maðurinn var á skemmtistað í miðborginni. Hann hefur verið kærður fyrir vopnalagabrot. Tilkynning barst lögreglu sem hefur aðsetur á Dalveginum um slagsmál milli tveggja verslunarkjarna. Báðir aðilar voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Önnur tilkynning barst um líkamsárás en allir voru farnir af vettvangi þegar lögreglan mætti á staðinn. Í umdæmi lögreglunnar við Vínlandsleið var einn handtekinn fyrir brot á áfengis- og vopnalögum. Málið er í rannsókn. Lögreglumál Mest lesið „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Innlent Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Erlent Valgarð Már er látinn Innlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Innlent Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Erlent Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi Innlent Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Fleiri fréttir Mætti með eggvopn á skemmtistað Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi „Sorglegra en orð fá lýst“ „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Banaslys á Miklubraut og brotið leikskólakerfi LHÍ ríður á vaðið: Erlendir nemendur greiða milljónir vegna fyrirhugaðrar lagabreytingar Valgarð Már er látinn Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Yfir áttatíu milljónir í starfslokasamninga og þar af þrettán vegna starfsloka Páls Jóhann Páll fagnar því að ummæli hans séu rifjuð upp Tyrkir vilja sendiráð á Íslandi Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð „Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Fullyrðir að eftirlit með fósturbörnum sé brotið Ekki sé lögboðið eftirlit með fimmtungi fósturbarna Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Sjá meira