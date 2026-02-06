Hlaðvarpið Ein pæling með Þórarni Hjartarsyni er sífellt að verða vinsælla. Hér er um mikinn hægrimann að ræða og Sindri Sindrason leit við í morgunkaffi hjá honum í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. Þórarinn er umdeildur og hefur skoðanir sem ekkert endilega allir eru sammála.
„Ég kannski geng harðar heldur en flestir Íslendingar fram í því að ég tel að afskipti ríkisins eigi að vera töluvert minni heldur en þau eru í dag. Jú og kulnun er náttúrulega bara eitthvað kjaftæði. Þetta er náttúrulega orðið bara eitthvað tískufyrirbæri sem að við eigum náttúrulega ekkert efni á. Að sjálfsögðu mun það náttúrulega hverfa síðar meir, að það verður engin kulnun hérna eftir þegar lífskjör fara að rýrna og hlutirnir fara að verða erfiðari,“ segir Þórarinn og telur hann að woke-isminn svokallaði sé á undanhaldi.
„Ég tel það vera jákvætt. Þú horfir bara á hvað við erum að koma út úr ótrúlega einkennilegum tíma. Bara svona frá 2017 og allt til ársins 2024 til 2025 þar sem svona rétttrúnaðurinn bara náttúrulega tók yfir. Það tókst að rýra lífskjör hérna undir þeim formerkjum að við værum að vera góð við fólk, en ég tel þetta vera nauðsynlegan hlut sem er að gerast núna. Og ég get alveg gert mér grein fyrir því að þetta er erfið fæðing fyrir marga. Svo aftur á móti þá er þetta bara nauðsynlegt svo við höldum í tjáningarfrelsið og annað.“
Þórarinn finnur fyrir aukinni athygli eftir tilkomu hlaðvarpsins.
„Ég fæ sérstaklega mikla athygli frá ungum strákum. Og ég held að það sé sérstaklega út af því að ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir og það séu allt vísindi og þeir séu ómögulegir og þeir einhvern veginn séu, feðraveldið sé búið að tvístrast út um allt samfélagið og allt er ómögulegt út af þeim.“
Hér er um fjölskyldumann að ræða, giftur, faðir tveggja drengja á leikskólaaldri. Hann segir að konan hans sé alls ekki alltaf sammála honum og síður pabbi hans, sem er víst mikill vinstrimaður. En það breytir ekki því að hér er um mikinn hægrimann að ræða.
„Annað er náttúrulega bara að hælisleitendakerfinu verði lokað. Það er alveg óumflýjanlegt og það er ekkert út af því að ég vil það, pólitísk eftirspurn er þannig. Ég hef svona pínulitlar áhyggjur af því hvernig hlutir eru að þróast, til dæmis í Evrópu. Hvað við erum ótrúlega lengi að gera okkur grein fyrir því að þetta sé óumflýjanlegt. Þannig að hælisleitendakerfinu verður að sjálfsögðu lokað, en þá þurfum við líka bara að horfa til þess hvernig við ætlum að gera vel við þá hópa sem eru hérna. Út af því að ef að það verður ekki farið í það að skoða þessi mál og teknar svolítið af erfiðum ákvörðunum, þá munum við bara lenda í því sem er að gerast í Þýskalandi núna.“
