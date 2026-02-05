Innlent

Sorg­legt að vera einungis tala á blaði

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Foreldrar þrettán ára fatlaðs drengs segja sorglegt að upplifa að sonur þeirra sé einungis tala á blaði. Þau bíða að meðaltali í tvö ár eftir allri þjónustu og segja nær ómögulegt að undirbúa hann fyrir sjálfstætt líf með þessu áframhaldi. Við hittum foreldrana í kvöldfréttum á Sýn.

Þrír menn sem vistaðir voru á sveitabænum Bakkakoti í barnæsku og beittir grófu ofbeldi funduðu með forsætisráðherra í dag. Við ræðum við þá að fundi loknum.

Dýravinir hafa miklar áhyggjur af fuglalífi við Lækinn í Hafnarfirði. Hvers vegna? Við skoðum málið.

Þá kíkir Magnús Hlynur í Bridge-kennslu á Laugarvatni og við verðum í beinni hér og þar, meðal annars í sundbíó í Hafnarfirði þar sem húsband sér um undirspilið.

Í Sportpakkanum hittum við einn mest spennandi handboltamann landsins um þessar mundir og í Íslandi í dag hittum við hlaðvarpsstjórnanda sem segist þora á meðan aðrir þegja.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

