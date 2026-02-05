„Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. febrúar 2026 19:02 Sigvarður Hans Ísleifsson segir það hafa tekið á að segja forsætisráðherra sögu sína. Vísir/Lýður Valberg Þrír menn sem vistaðir voru á sveitabænum Bakkakoti í barnæsku og beittir grófu ofbeldi yfir langt skeið hittu forsætisráðherra í stjórnarráðinu í dag. Þeir vilja að fósturkerfið verði tekið til alvarlegrar skoðunar og hvetja fleiri til að stíga fram. Fjallað var um mál mannanna í Kveik í fyrradag en tíu manns hafa stigið fram og lýst grófu ofbeldi sem þeir urðu fyrir á sveitabænum Bakkakoti á Rangárvöllum þangað sem fjöldi barna var sendur í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002. Þrír fulltrúar tímenninganna mættu í dag í stjórnarráðið til fundar við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Kristrún veitti ekki kost á viðtali vegna málsins í dag. Hvetja aðra til að stíga fram „Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja annað en bara takk til þjóðarinnar að standa við bakið á þeim sem voru á þessum stað. Við höldum að sjálfsögðu ótrauðir áfram að vinna í þessu máli og hvetjum aðra til að stíga fram líka sem hafa svipaða sögu,“ segir Svavar Þór Georgsson einn þremenninganna. Þeir vilji fyrst og fremst knýja fram breytingar sem tryggi öryggi barna sem komið sé fyrir á fósturheimilum. „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra og ég hef trú á því að það verði gert eitthvað í þessu og einhverjar breytingar varðandi eftirlit með börnum,“ segir Sigvarður Hans Ísleifsson annar þremenninganna. „Svo kom fram að það er betra eftirlit með fóðri dýra heldur en börnum á vistheimilum í landinu. Þannig ég vona innilega að þetta leiði til jákvæðra breytinga.“ Tók á að ræða ofbeldið Það hafi tekið á að stíga fram með þessum hætti og ræða ofbeldið frammi fyrir alþjóð. „Við erum búnir að vera bæði stressaðir og hræddir og líka áðurinn en þátturinn kom út: Verður okkur trúað, hvað á eftir að gerast? Eigum við eftir að fá hótanir eða verður reynt að þagga niður í okkur?“ Þeir hafi hinsvegar fundið fyrir miklum stuðningi. Lögmaður þeirra segist eiga von á að þeir muni funda oftar með forsætisráðherra, en vildi að öðru leyti ekki tjá sig efnislega um kröfur mannanna. „Við vildum leyfa strákunum að tjá sig líka, segja frá því sem ekki kom fram í þættinum. Það er gríðarlegt magn upplýsinga sem ekki kom fram í þessum þætti, þetta var bara klukkutíma langur þáttur, þannig eins og ég segi, þetta er bara rétt að byrja.“ Ofbeldi gegn börnum Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Barnavernd Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Erlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Fleiri fréttir „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Sjá meira