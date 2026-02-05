Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. febrúar 2026 10:04 Málið komst upp þegar verið var að vigta afla úr fiskiskipinu Helgu Maríu RE-3. Brim Fiskistofa hefur ákveðið að afturkalla endurvigtunarleyfi Brim hf. í Reykjavík frá og með 9. mars næstkomandi, vegna alvarlegs brots sem átti sér stað þegar hugbúnaðarinnsigli vogar var rofið án þess að gripið væri til viðeigandi ráðstafana, til að mynda að fá vogina löggilda upp á nýtt. Samkvæmt úrskurði Fiskistofu urðu veiðieftirlitsmenn þess varir í janúar síðastliðnum að hugbúnaðarinnsigli vogar sem notuð var til vigtunar á afla væri rofið. Málið var tekið til skoðunar og Brim gefið tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri. Samkvæmt svörum fyrirtækisins hafði vogið bilað og rafvirki skipt um kraftnema og kaliberað vogina. Mannleg mistök hefðu leitt til þess að láðst hafði að kalla til löggildingaraðila til að láta löggilda vogina eftir viðgerðina. Brim benti hins vegar á að vigtun með annarri vog hefði skilað sömu niðurstöðu og hin vogin. Að því er fram kemur í úrskurði Fiskistofu gat Brim ekki sýnt fram á það hvenær viðgerðin hefði farið fram né hvað var gert. Þannig væri ekki hægt að segja til um hvort átt hafi verið við hugbúnað sem leitt hefði til innsiglisrofs. Brim hefði brotið gegn reglugerð með því að tryggja ekki að sú vog sem notuð var við endurvigtun uppfyllti skilyrði löggildingar. Fiskistofu bæri að afturkalla vigtunarleyfi aðila ef hann, fyrirsvarsmenn hans, starfsmenn eða aðrir sem störfuðu í þágu hans hefðu brotið gegn lögum eða reglum settum samkvæmt lögum. Það var niðurstaða Fiskistofu að Brim hefði sýnt af sér stórfellt gáleysi með því að hafa ekki tryggt að innsigli vogarinnar sem notuð var til vigtunar sjávarafla væri órofið. „Við mat á þeim hagsmunum sem brotið ógnar lítur Fiskistofa til þess að þeir sem hafa leyfi Fiskistofu til endurvigtunar á sjávarafla, eru með leyfisveitingunni treyst til þess að framkvæma, í samræmi við ákvæði laga og reglugerða, vigtun á sjávarafla sem veiddur er úr auðlind sem er í eigu allra landsmanna. Leyfið er veitt í trausti þess að leyfishafi hagi framkvæmd vigtunar í samræmi við lög og að öll framkvæmd einkennist af því öryggi og festu sem endurspegli hina ríku almannahagsmuni sem felist í vigtuninni, enda byggist endanleg aflaskráning á henni,“ segir í úrskurðinum. Sjávarútvegur Brim Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Innlent „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Innlent Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Innlent Fleiri fréttir Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Þriggja bíla árekstur við Sprengisand „Þetta er sárara en tárum taki“ Reyndi að sækja gras en fékk gervigras Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Sjá meira