Þriggja bíla árekstur varð á horni Bústaðavegs og Reykjanesbrautar við Sprengisand nú síðdegis og var minnst einn fluttur á slysadeild. Betur fór en á horfðist að sögn slökkviliðs en búast má við truflunum á umferð þangað til frágangi lýkur á vettvangi.
Tilkynning barst um slysið um klukkan hálf fjögur og þarf að flytja ökutæki á brott með krókabíl. Þetta segir Sigurjón Ólafsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu.
Fréttin er í vinnslu.
