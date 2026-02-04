Innlent

Þriggja bíla á­rekstur við Sprengi­sand

Eiður Þór Árnason skrifar
Vefmyndavél Vegagerðarinnar sýnir að mikil truflun er á umferð um Sæbraut. Vegagerðin

Þriggja bíla árekstur varð á horni Bústaðavegs og Reykjanesbrautar við Sprengisand nú síðdegis og var minnst einn fluttur á slysadeild. Betur fór en á horfðist að sögn slökkviliðs en búast má við truflunum á umferð þangað til frágangi lýkur á vettvangi.

Tilkynning barst um slysið um klukkan hálf fjögur og þarf að flytja ökutæki á brott með krókabíl. Þetta segir Sigurjón Ólafsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu. 

Fréttin er í vinnslu.

