X-ið bætir við sig Bolla Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. febrúar 2026 13:46 Tómas Steindórsson handsalar samning við Bolla Má Bjarnason, nýjustu viðbótina á X977. Útvarpsmaðurinn og grínistinn Bolli Már Bjarnason hefur hafið störf á X977 og verður þar í loftinu alla virka daga milli 12 og 16. Hann var í útvarpsþættinum Ísland vaknar á K100 frá 2024 til ársloka 2025. „Bolli er drengur sem ég hef fylgst lengi með. Ungur og efnilegur og á framtíðina fyrir sér ef hann heldur rétt á spöðunum. Hjólin voru fljót að snúast eftir að hann lauk störfum á K100 og hlakka ég mikið til að fá hann í hópinn og vera með fullmannaða dagskrá milli kl 8-18," sagði Tómas Steindórsson, dagskrárstjóri X977, um nýjasta meðlim stöðvarinnar. Besti Bolli dagsins. Bolli Már er 33 ára fjölskyldufaðir úr Laugardalnum, Þróttari, uppistandari, veislustjóri og útvarpsmaður. Hann hóf störf hjá K100 í byrjun árs 2024 en var síðan einn af þeim sem var sagt upp hjá Árvakri í lok árs 2025. „Gaman að vera formlega mættur á Suðurlandsbrautina í hlýjan faðm Sýnar. Ég verð í loftinu alla virka daga milli klukkan 12 og 16, með sleggjurnar Tomma Steindórs og Ómar Úlf mér til halds og trausts. Mörg spennandi verkefni fram undan á nýjum stað," sagði Bolli um tímamótin. Hlustendur X977 geta átt von á skemmtilegum samtölum á milli laga, frjálslegum vangaveltum og lifandi umræðu um daglegt líf og menningu í þætti Bolla. Stefnan er að fá fjölbreytta og skemmtilega viðmælendur, úr heimi menningar, íþrótta og almenns mannlífs. Vísir er í eigu Sýnar.