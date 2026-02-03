Baldvin Þór Magnússon, hlaupari, hefur verið að setja mörg ótrúleg Íslandsmet undanfarin misseri. Og nú síðast í Valencia í 10 kílómetra götuhlaupi. Baldvin er búsettur erlendis en þessa dagana er hann á landinu til þess einmitt að hlaupa.
Garpur Ingason Elísabetarson hitti Baldvin á dögunum og ræddi við hann í Íslandi í dag í gærkvöldi.
Baldvin er fæddur á Akureyri árið 1999. Fjölskyldan flutti síðan til Hull í Bretlandi árið 2004.
„Við komum mikið heim til Íslands. Það var alltaf þrisvar á ári þegar ég var lítill og svo hættum við að koma um páskana, þá voru bara sumar og jól. En líka á sama tíma, þá vorum við alveg nokkrir Íslendingar í mínum árgangi í skólanum. Og þetta voru margar fjölskyldur sem voru þarna á sama svæði þannig að maður var alltaf í tengslum við Ísland og fögnuðum 17. júní og allt það úti,“ segir Baldvin og heldur áfram.
„Ég byrjaði í fótbolta bara eins og allir. En svo byrjuðu hlaupin hjá mér þegar ég var svona 10-11 ára og þá var ég mjög heppinn með kennara sem ég fékk. Hann var algjör gúrú eiginlega fyrir mig. Það var mjög mikilvægt að ég fékk þennan kennara inn í lífið mitt. Þarna var ég bara að hlaupa hringi í kringum skólann. Ég veit ekki hvað þetta hefur verið langt en ég myndi halda kannski 800, 600 metrar. Og bara allur árgangurinn keppti. Þarna fann ég fyrst bara að ég var með einhverja hæfileika í þessu.“
Í dag er Baldvin atvinnuhlaupari en hvernig lifir hann á þessu?
„Ég er með nokkra styrktaraðila og styrki sem halda mér alveg gangandi núna. Það mætti alveg vera betra. Ég er mjög heppinn að ég bý með pabba og fæ aðgang þar úti að topphlaupurum í kringum mig og toppþjálfara. Maður er náttúrulega að elta drauminn sinn og að elta það að þetta verði betra fjárhagslega. Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma.“
Baldvin stefnir á Ólympíuleikana árið 2028 í Los Angeles.
„Ég er að fara í rétta átt í hlaupunum, ég vil bara að ég geti haldið áfram að lifa þannig lífi að ég geti lagt allt í hlaupin. Það er ekkert atvinnuöryggi og maður er svona að taka bara eitt ár í einu akkúrat núna,“ segir Baldvin en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.