Katrín Jakobsdóttir, stjórnarformaður gervigreindarmiðstöðvarinnar New Nordics AI og fyrrverandi forsætisráðherra, varð fimmtug í gær, 1. febrúar 2026.
Katrín greindi sjálf frá fregnunum á Facebook í dag og lýsti þar yfir þakklæti sínu með ýmislegt.
„Þessi týpa varð fimmtug í gær. Ég get ekkert annað sagt en að ég er þakklát fyrir að eiga einstaka fjölskyldu og vini. Þakklát fyrir að finnast mín daglegu verkefni skemmtileg og þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk sem hefur skilað mér langt í gegnum árin,“ skrifaði hún í færslunni.
„Ég hef reynt að temja mér að gera reglulega eitthvað nýtt og nýtti fimmtugsafmælið í danskennslu með frjálsri aðferð. Hver veit hvað gerist næst! Ástarkveðjur til ykkar allra og munum að hver dagur er dýrmætur,“ skrifaði hún einnig.
Afmæliskveðjum og hamingjuóskum hefur rignt yfir Katrínu á þræðinum við færslunni og fjölmargir stjórnmálamenn og aðrir óskað henni til hamingju með tímamótin. Færsluna má lesa í heild sinni hér að neðan: