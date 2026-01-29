Lífið

Djammaði með feðgunum Kára og Agli

Stefán Árni Pálsson skrifar
Þða var mikið fjör á þessum þremur.
Þða var mikið fjör á þessum þremur.

Í síðasta þætti af Gott kvöld skellti Fannar Sveinsson sér á djammið með Kára Egilssyni sem endaði með eftirpartý heima hjá föður hans, Agli Helgasyni.

Kvöldið hófst á Kaldabar, menn köstuðu nokkrum pílum og síðan var förinni heitið í heimahús þar sem þremenningarnir sungu saman við fallegan píanóleik Kára.

Hér að neðan má sjá umrætt atriði en Gott kvöld er á dagskrá Sýnar á föstudagskvöldum, strax á eftir fréttum.

Klippa: Fór á djammið með feðgunum Kára og Agli
Gott kvöld


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.