Stefnir í hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 27. janúar 2026 11:34 Í hádegisfréttum fjöllum við um yfirvofandi hallarekstur og uppsagnir hjá Stígamótum. Við ræðum við talskonu samtakanna sem segir að á sama tíma sé viðvarandi biðlisti eftir þjónustu. Einnig fjöllum við um framboðsmálin í borginni en borgarstjóri hefur enn ekki gefið út hvort hún muni þiggja annað sætið á lista Samfylkingarinnar. Að auki verður rætt við hagfræðing BHM sem segir að aukin veikindaforföll hjá hinu opinbera séu ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála heldur kerfislægra. Í sportinu verður svo að sjálfsögðu hitað upp fyrir leikinn mikilvæga á EM í handbolta sem hefst eftir hádegið. Klippa: Hádegisfréttir á Bylgjunni 27. janúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar