Eldur kviknaði í Strætó Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. janúar 2026 10:20 Strætisvagninn var á bílastæði í Breiðholti. Aðsend Eldur kviknaði í mannlausum strætisvagni í Breiðholti. Slökkviliðið hefur þegar slökkt eldinn. Guðjón Ingason, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að tilkynning hafi borist um eldinn klukkan 9:37. Strætisvagninn var á bílastæði við Ferjubakka í Breiðholti og var töluverður eldur í afturhluta vagnsins. Eitthvað tjón varð á strætisvagninum en ekki liggur fyrir hversu mikið. Eldsupptök liggja ekki fyrir. Tveir dælubílar voru sendir á vettvang og tókst vel að slökkva eldinn. Strætisvagninn var mannlaus. Átt þú myndefni af vettvangi? Þú mátt senda okkur myndir eða myndbönd á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði heitið. Reykjavík Slökkvilið Strætó