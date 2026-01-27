Innlent

Eldur kviknaði í Strætó

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Strætisvagninn var á bílastæði í Breiðholti.
Aðsend

Eldur kviknaði í mannlausum strætisvagni í Breiðholti. Slökkviliðið hefur þegar slökkt eldinn.

Guðjón Ingason, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að tilkynning hafi borist um eldinn klukkan 9:37. 

Strætisvagninn var á bílastæði við Ferjubakka í Breiðholti og var töluverður eldur í afturhluta vagnsins. Eitthvað tjón varð á strætisvagninum en ekki liggur fyrir hversu mikið. 

Eldsupptök liggja ekki fyrir.

Tveir dælubílar voru sendir á vettvang og tókst vel að slökkva eldinn. Strætisvagninn var mannlaus.

