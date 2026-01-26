Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri mun ekki veita viðtöl um úrslit prófkjörs Samfylkingarinnar í dag. Enn er óvíst hvort hún þiggi annað sætið á lista flokksins í vor.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri galt afhroð í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Heiða sóttist eftir oddvitasætinu, líkt og Pétur Marteinsson, og hlaut 1424 atkvæði gegn 3063 atkvæðum Péturs.
Stærðfræðingurinn Einar Steingrímsson tók saman hversu mörg atkvæði hver frambjóðandi fékk í hvaða sæti. Þar sést að Heiða fékk einungis fimmtán fleiri atkvæði í fyrsta og annað sætið en Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, sem hlaut þriðja sætið. Steinunn kemur ný inn á lista flokksins.
Slökkt hefur verið á farsíma borgarstjóra í dag og segir Róbert Marshall, aðstoðarmaður hennar, að hún muni ekki veita nein viðtöl að svo stöddu. Hægt verði að reyna aftur á morgun.
Engar upplýsingar hafa fengist um hvort hún þiggi annað sætið á listanum. Hún hefur drjúgan tíma til að ákveða sig en uppstillingarnefnd þarf að skila af sér listanum 28. febrúar, eftir rúman mánuð.
Taki Heiða ekki sæti á listanum færast þau fjögur sem lentu í sætum þrjú til sex upp um eitt sæti. Óvíst er þó hver muni skipa sjötta sætið. Guðmundur Ingi Þóroddsson endaði sjöundi í prófkjörinu en samkvæmt reglum Samfylkingar þyrfti kona að skipa sjötta sætið þar sem ekki má halla á hlut kvenna. Það yrði þá Dóra Björt Guðjónsdóttir sem fengi sætið. Komi til þess að Heiða taki ekki sætið mun uppstillingarnefnd fara yfir lögin og úrskurða hver fái sjötta sætið.
Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og áður Pírata, segir margt óráðið um sína framtíð eftir að niðurstöður prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík lágu fyrir um helgina. Dóra sóttist eftir 3.-4. sæti á lista en hafði ekki erindi sem erfiði. Hvort sem hún fái tækifæri til að taka sæti á lista eða ekki segist Dóra ætla að leggja hönd á plóg í kosningabaráttu Samfylkingarinnar í vor og segist styðja nýjan oddvita flokksins.
Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - félags fanga, segist í sínu lífi hafa þurft að þola verri og harkalegri skelli en að ná ekki settu markmiði í forvali Samfylkingarinnar sem lauk í gær. Hann sóttist eftir þriðja sæti á lista flokksins en endaði í því sjöunda með 1700 atkvæði.
Pétur Marteinsson nýkjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík segir stærsta verkefni flokksins í komandi kosningum að vinna traust borgarbúa til baka. Hann segir gott gengi í prófkjörinu til marks um að fólk vilji breytingar í borginni.