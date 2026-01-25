Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Eiður Þór Árnason skrifar 25. janúar 2026 20:57 Vilhjálmur Árnason, þingmaður og frambjóðandi í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, ásamt ungum Sjálfstæðismönnum í Helguvík í gær. Logi Þór Ágústsson Farið var með ungmenni á kjörstað eftir vísindaferð í gær á vegum Vilhjálms Árnasonar, ritara Sjálfstæðisflokksins og frambjóðanda í Reykjanesbæ, þar sem boðið var upp á áfengi. Skipuleggjandi segir fólk hafa verið með lögaldur „eftir [sinni] bestu vitund.“ Logi Þór Ágústsson, formaður Heimis - félags ungra Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, og Hermann Borgar Jakobsson varaformaður, segjast bera ábyrgð á ferðinni. Þeir eru nánir stuðningsmenn Vilhjálms sem er jafnframt þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hópurinn lagði af stað frá kosningamiðstöð Vilhjálms en í vísindaferðinni í gær voru fyrirtæki og uppbyggingarsvæði heimsótt í Helguvík. Logi segir að ferðin hafi verið haldin af sér og Hermanni „fyrir hann Vilhjálm“ en í kynningarefni var skýrt tekið fram að það væri Vilhjálmur sem væri að bjóða ungum Sjálfstæðismönnum í vísindaferð. Sömuleiðis er Vilhjálmur skráður skipuleggjandi. Skjáskot af Facebook-viðburðinum sem Viljálmur var einnig skráður fyrir. Logi segir að áfengið í ferðinni hafi verið í boði hans og varaformannsins og fólkið sem neytti veiganna „með lögaldur eftir minni bestu vitund.“ Samkvæmt lögum Sambands ungra Sjálfstæðismanna (SUS) er ungmennum niður í fimmtán ára aldur heimilt að skrá sig í undirfélög á borð við Heimi. Vilhjálmur Árnason hefur ekki svarað fyrirspurn fréttastofu um málið. Mikill fjöldi lagði leið sína í Helguvík ásamt Vilhjálmi sem sést hér fremst.Logi Þór Ágústsson Gott að virkja ungt fólk Logi segir að 52 ungir Sjálfstæðismenn hafi mætt í ferðina og rúta lagt af stað frá kosningamiðstöð Vilhjálms. Eftir heimsóknina í Helguvík hafi rúta komið við í Grófinni í Reykjanesbæ þar sem nú er hægt að greiða atkvæði í leiðtogaprófkjörinu í Reykjanesbæ en Vilhjálmur er þar einn þriggja frambjóðenda. „Á leiðinni til baka úr Helguvík vildu nokkrir nýta tækifærið og kjósa utankjörfundar þar sem það var í leiðinni. Rúmlega 10 manns af þeim 50 gerðu það,“ segir Logi. „Það finnst mér frábært enda nauðsynlegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að virkja ungt fólk.“ Hjólaði í forvera sinn Vísir hafði upphaflega samband við Guðna Ívar Guðmundsson sem er skráður formaður Heimis á vef SUS en sá upplýsti fréttamann um að áðurnefndur Logi væri nú búinn að taka við formennsku. Þegar fréttamaður hringdi í Loga til að spyrja hann um ferðina í gær vildi hann lítið segja í fyrstu og óskaði eftir skriflegri fyrirspurn. Í stað þess að svara fréttamanni með beinum hætti birti hann í kjölfarið færslu um málið á Facebook-síðu sinni þar sem hann sakaði Guðna, fyrrverandi formann, um að siga fréttamanni á sig. „Væntanlega í þeim tilgangi að gera [ferðina] tortryggilega og ná höggi á Vilhjálm Árnason,“ ritar Logi og segir áðurnefndan Guðna vera í kosningastjórn annars frambjóðanda í Reykjanesbæ. Þess ber að geta að fréttamaður upplýsti Guðna ekki um efni erindisins áður en hann óskaði eftir því að komast í samband við sitjandi formann félags ungra Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Logi hefur verið upplýstur um þetta en hann hafði ekki leiðrétt yfirlýsingu sína þegar fréttin fór í birtingu. Ungt fólk skundaði um uppbyggingarsvæðið í Helguvík í gær. Sumt þeirra var með áfengi við hönd. Logi Þór Ágústsson „Ég mun ekki fóðra andstæðinga Sjálfstæðisflokksins eða stuðningsmenn annarra framboða – sem leggjast svona lágt – með efni með því að tjá mig frekar. Ég vona að aðrir frambjóðendur hafi ekki með beinum hætti komið að þessari ömurlegu árás á unga fólkið sem hefur áhuga á því að taka þátt í starfinu,“ segir Logi í Facebook-færslu sinni. Hann telur að um hafi verið að ræða eina fjölmennustu vísindaferð sem haldin hafi verið af ungu fólki í Reykjanesbæ. Færslan sem formaður Heimis birti eftir að hann fékk fyrirspurn frá fréttamanni. Umræddur maður í kosningastjórn mótframbjóðanda Vilhjálms var skráður formaður félagsins. Fréttin hefur verið uppfærð. 