Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri og frambjóðandi í oddvitaslag Samfylkingarinnar í Reykjavík, segist ekki muna eftir að hafa sent skilaboð þar sem hún hafi hvatt ótilgreinda manneskju til að skrá sig í Samfylkinguna til að taka þátt í prófkjöri flokksins. Í umræddum skilaboðum er vísað til Péturs Marteinssonar, mótframbjóðanda hennar, sem frægs karls með enga reynslu.
Þetta kom fram í Pallborðinu á Vísi í dag.
„Sæl kæra […] nú er prófkjör í Samfylkingu á laugardaginn og það er óvenju opið og mikið verið að smala fólki til þátttöku,“ segir í skilaboðunum sem voru sýnd áhorfendum Pallborðsins.
„Þetta kostar ekkert og ef fólki vil [sic] getur það skráð sig úr félaginu aftur eftir helgina. Mér finnst þetta mjög erfið barátta þar sem karl með enga reynslu en færægur [sic] á að koma í stað mín. Ég óttast um okkar mál og áherslur. Mig langar því að biðja um þinn stuðning og sendi þér hlekk á skráningu í von um að þú takir þátt. Hlý kveðja Heiða.“
Í Pallborðinu á Vísi í dag sagðist Heiða ekki muna eftir því að hafa sent skilaboðin, en útilokaði það þó ekki.
„Ég nefnilega man ekki eftir að hafa sent þessi skilaboð, nei. En ég get náttúrulega ekki útilokað það. Ég er búin að senda nokkur skilaboð.“
Frægð Péturs, það að hann sé fyrrverandi landsliðsmaður í fótbolta, finnst þér það hafa áhrif?
„Ég held að Pétur hafi sjálfur sagt að hann er að koma nýr inn í þetta, með enga reynslu. Mér finnst skrýtið ef flokkurinn velur það umfram konu sem er með mikla reynslu og hefur sýnt að hún getur náð miklum árangri. En það er auðvitað flokksins að velja.“
Þá bað hún fólk um að taka myndum sem þessum með fyrirvara.
Í Pallborðinu svaraði Pétur jafnframt fyrir skjáskot af skilaboðum sem einnig er í dreifingu á samfélagsmiðlum. Þar hvetur ótilgreindur einstaklingur þann sem fær skilaboðin til að taka þátt í prófkjörinu, og kjósa ákveðna frambjóðendur í efstu fimm sætin, en viðkomandi er beðinn um að setja Pétur í fyrsta sætið.
Pétur sagði umrædd skilaboð ekki vera á sínum vegum.
„Þetta er ekki frá mér komið. Alveg hundrað prósent. Ég hef alveg gefið það út að ég mun ekki gefa neina lista út.“´
Hér má sjá Pallborðið í heild sinni.