Heimilisofbeldismálin alvarlegri en áður og fundað um Úkraínu í Abu Dhabi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
23. janúar 2026 11:33

Í hádegisfréttum verður rætt við verkefnastjóra hjá Ríkislögreglustjóra sem segir að heimilisofbeldismál sem rata inn á borð lögreglu séu alvarlegri en áður. Metfjöldi slíkra mála var tilkynntur á síðasta ári.

Þá fjöllum við um væntanlegar friðarviðræður í Abu Dhabi á milli Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjanna sem fram fara síðar í dag. Trump forseti segist bjartsýnn á að hægt verði að ná samningum.

Einnig fjöllum við um Pallborð sem hefst á Vísi eftir fréttir þar sem oddvitaframbjóðendur Samfylkingarinnar, þau Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Marteinsson mætast.

Að auki verður rætt við Lilju Alfreðsdóttur sem í gærkvöldi lýsti yfir framboði til formanns Framsóknarflokksins.

Í sportinu verður að sjálfsögðu hitað upp fyrir leikinn mikilvæga gegn Króatíu sem fram fer í dag.