Grænlandstollar von­brigði og verð­bólga spillir kjara­samningum

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir eru klukkan tólf.
Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður rætt við Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing vegna grænlandstolla Bandaríkjaforseta. Einnig heyrum við frá utanríkisráðherra sem segir ákvörðunina vonbrigði og ítrekar stuðning við Danmörku og Grænland.

Við tökum einnig stöðuna á verðbólgunni og áhrif hennar á stöðugleikasamninga sem voru undirritaðir fyrir tæpum tveimur árum. Formaður VR gagnrýnir fjármálráðherra harðlega. 

Ísland á leik á Evrópumótinu í handbolta í dag. Við heyrum frá landsliðsþjálfaranum í fréttatímanum. 

