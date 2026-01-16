„Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. janúar 2026 11:03 Sólrún er flogin til Mílanó. Fjarvera áhrifavaldsins Sólrúnar Diego í 35 ára afmæli Gurríar Jónsdóttur snyrtifræðings á Tenerife síðustu helgi vakti athygli enda þær miklar vinkonur. Sólrún er nú komin til Mílanó í skíðaferð með fjölskyldunni. „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég,“ skrifaði Sólrún við mynd af flugvél á Keflavíkurflugvelli í Instagram-hringrás sinni í gær. Seinna greindi hún frá því að hún væri komin upp á hótel á Mílanó og virðist vera þar í skíðaferð. Vísir fjallaði í byrjun vikunar um 35 ára afmæli Gurríar á Tene og þá staðreynd að Sólrúnu Diego var hvergi að sjá. Þær stöllur halda úti hlaðvarpinu Spjallinu ásamt Línu Birgittu sem var að sjálfsögu mætt í afmælið. Meðan afmælisgestir jöfnuðu sig á djamminu við tónlist Prettyboitjokkós, Hipsumhaps og Ingós veðurguðs var Sólrún heima hjá sér að þrífa úlpu og elda mexíkósúpu. Hún tjáði sig ekkert um afmælið en nú virðist sem hún hafi einfaldlega ekki haft tíma til að fara bæði til Tene og Mílanó. Íslendingar erlendis Ítalía Spánn Mest lesið Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Bíó og sjónvarp „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ Lífið „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ Lífið Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lífið „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Tónlist Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Lífið Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Lífið „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Lífið „Þetta virkar ekki alveg saman“ Lífið Bergþór og Laufey selja slotið Lífið Fleiri fréttir „Átti ekki efni á Icelandair til Tene en hér er ég“ „Við náðum að nýta hverja einustu stund með pabba“ „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá Sjá meira