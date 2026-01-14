Lífið

„Og leyni­gesturinn er enginn annar en…“

Boði Logason skrifar
Hver er undir pokanum?
Hver er undir pokanum? Bítið

Vefþættirnir Bítið í bílnum hafa vakið eftirtekt en í þáttunum syngur leynigestur karókí á rúntinum með Heimi, Lilju og Ómari, þáttarstjórnendum Bítisins á Bylgjunni.

Leynigesturinn velur lagið sjálfur en þarf að syngja það með poka á hausnum. Að þessu sinni valdi gesturinn lagið Can’t Help Falling in Love sem Elvis Presley gerði frægt.

Leynigesturinn kann svo sannarlega að þenja raddböndin en ef þú vilt ekki vita hver er undir pokanum skaltu hætta að lesa hér.

Og leynigestur þessarar viku er enginn annar en Gulli Helga, fyrrverandi þáttarstjórnandi Bítisins og maðurinn á bak við sjónvarpsþættina Gulli byggir.

Gulla fannst svo gaman að syngja í bílakarókí að hann er að spá í að fá sér karókígræjur í bílinn.

Opinberunarþáttinn, þar sem Gulli rífur af sér pokann, má sjá í spilaranum hér að ofan.

