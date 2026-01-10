Blendnar tilfinningar við upphaf niðurrifs í Grindavík Tómas Arnar Þorláksson skrifar 10. janúar 2026 14:31 Nokkur hús brunnu eða fóru undir hraun. Skemmdir urðu á enn fleiri húsum vegna sprungna sem mynduðust í bænum. Vísir/Vilhelm Þrjátíu til fjörutíu fasteignir sem urðu fyrir altjóni í jarðhræringum og eldgosi við Grindavík síðustu ár verða rifin niður á þessu ári. Þrjú hús verða rifin á næstu vikum. Forseti bæjarstjórnar segir um blendnar tilfinningar að ræða en niðurrifið markar upphaf endurreisnar bæjarins. Í þessum mánuði mun Grindavíkurbær ráðast í örútboð á niðurrifi 30 til 40 húsa sem hafa orðið fyrir altjóni á síðustu árum í náttúruhamförunum á Reykjanesinu en fyrstu þrjár fasteignirnar sem eru við Mánasund og Mánagötu verða rifnar á næstu vikum. Ásrún Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, segir bæði um mikil tímamót að ræða enda marki komandi niðurrif fyrsta skrefið í uppbyggingu og endurreisn bæjarins. „Þetta er erfitt mál. Það eru miklar tilfinningar sem þarna liggja undir. Þetta eru eignir fólks sem hafa í einhverjum tilfellum byggt þessi hús. Þetta er staðan sem við stöndum frammi fyrir núna,“ segir Ásrún. Ásrún Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar í Grindavík segir tilfinningarnar blendnar.Grindavíkurbær „Þetta eru bara ótrúlega blendnar tilfinningar og þetta er náttúrulega bara hluti af heildarmynd bæjarins, þessar eignir. Eins og ég sagði þá er auðvitað ánægjulegt að vera komin á þennan stað og við þurfum að halda áfram í þessari vegferð.“ Mikilvægt sé að rífa húsin svo hægt sé að hefja framkvæmdir við að tryggja öryggi á svæðinu og þar með fækka afgirtum svæðum í bænum. „Þau standa á sprungum og það þarf að fara í ákveðnar sprunguviðgerðir. Það er ákveðin áætlun sem við erum að vinna út frá. Þessi framkvæmdaáætlun tvö. Þetta er bara liður í ákveðinni heildarmynd,“ segir Ásrún. Flestar eignirnar sem á að rífa eru nú í eigu fasteignafélagsins Þórkötlu en þeir sem hafa ekki selt altjónaðar fasteignir sínar þurfa að semja við Grindavíkurbæ um niðurrif og greiða umsýslukostnað fyrir. „Síðan þegar það er farið í niðurrif þá getur eitthvað komið í ljós og það er þannig að ef kostnaðurinn er lægri þá endurgreiðum við og þá þurfa aðilar jafnframt að borga meira ef þetta kostar meira en það er ákveðin hagkvæmni sem fylgir því að gera þetta svona.“ Grindavík Eldgos og jarðhræringar Tengdar fréttir Kominn tími á gos og Veðurstofan öllu viðbúin Kvikuhlaup og eldgos á Sunhnúksgígaröðinni er komið á tíma samkvæmt öllum breytum sem voru til staðar fyrir fyrri kvikuhlaup. Því gæti gosið hvað úr hverju. Náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni segir stofnunina vera í góðu sambandi við Grindvíkinga og að vel sé fylgst með þróuninni. 29. desember 2025 12:54 „Við vitum að áföllin munu koma“ Forseti Alþingis segir skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis svara þeim álitamálum sem lagt var upp með. Hún telur núverandi almannavarnarkerfi mun betur í stakk búið að takast á við atburði af álíka stærðargráðu en fyrir þrjátíu árum síðan. 16. desember 2025 13:02 Vill finna bróður sinn Bróðir Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í byrjun síðasta árs segir vel mögulegt að endurheimta líkamsleifar hans án þess að stofna lífi annarra í hættu. 