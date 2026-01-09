Magnús Eiríksson, texta- og lagahöfundur, er látinn 80 ára að aldri.
Ríkisútvarpið greinir frá andláti hans.
Magnús fæddist í Reykjavík 25. ágúst árið 1945, sonur Eiríks Ólafssonar og Rannveigar Axelsdóttur. Magnús stundaði nám við Tónlistarskólann í Reykjavík og lærði á gítar, fyrst hjá Gunnari H. Jónssyni, Karli Lilliendahl og Jóni Sigurðssyni.
Tónlistarferil Magnúsar má rekja aftur til 1961 þegar hann lék með E.M. sextett sextán ára. Einnig lék hann með Sexunum og Skuggasveinum og gekk síðan til liðs við bítlasveitina Pónik árið 1964. Sveitin naut töluverðra vinsælda og bauðst að fara til Lundúna að tak upp lög haustið 1966. Hóf Magnús þar að semja lög og texta og átti síðan eftir að verða einn vinsælaasti lagahöfundur landsins.
Á áttunda áratugnum stofnaði Magnús hljómsveitina Mannakorn með þeim Pálma Gunnarssyni, Baldri Má Arngrímssyni og Birni Björnssyni. Hljómsveitin gaf út síðan fyrstu plötu, Mannakorn, árið 1975 og varð fljótt ein vinsælasta sveit landsins og gaf út tíu plötur á fjörutíu árum.
Magnús gekk árið 1978 til liðs við súpergrúbbuna Brunaliðið sem samanstóð af Magnúsi Kjartanssyni, Pálma Gunnarssyni, Sigurði Karlssyni, Þórði Árnasyni , Ladda, Ragnhildi Gísladóttur og Diddú.
Magnús samdi mörg af ástkærustu lögum þjóðarinnar: „Ég er á leiðinni“, „Þorparann,“ „Einhvers staðar einhvern tímann aftur “ og „Reyndu aftur“.
Magnús hlaut heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna 1999, fálkaorðuna árið 2014 og fyrstur manna þakkarorðu íslenskrar tónlistar þann 1. desember 2024 á Degi íslenskrar tónlistar á sérstökum hátíðartónleikum til heiðurs honum í Eldborgarsal í Hörpu.
Magnús var einn af stofnendum og fyrsti formaður Félags tónskálda og textahöfunda og var formaður STEFs í nokkur ár.
Eiginkona Magnúsar var Elsa Guðrún Stefánsdóttir en hún lést árið 1999. Þau eignuðust þrjá syni sem Magnús skilur eftir sig.