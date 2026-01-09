Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 9. janúar 2026 12:36 VÆB-bræðurnir unnu Söngvakeppnina með stæl í fyrra. Vísir/Hulda Margrét Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort Söngvakeppnin verður haldin eftir að framkvæmdastjórn Ríkisútvarpsins tók ákvörðun um að Ísland verði ekki með í Eurovision í vor. Dagskrárstjóri Rúv segir málið í vinnslu og að það muni skýrast á næstunni hvort og þá á hvaða forsendum Söngvakeppni sjónvarpsins verði haldin. Það ríkti mikil spenna fyrir fund stjórnar Ríkisútvarpsins sem fram fór 10. desember síðastliðinn þar sem til stóð að örlögin myndu ráðast um þátttöku Íslands í Eurovision. Þátttöku Íslands var mótmælt og Ríkisútvarpið var hvatt til að taka ekki þátt í keppninni í ár eftir að fyrir lá að Ísrael myndi fá að vera með. Fyrir stjórnarfundinn hafði framkvæmdastjórn Rúv hins vegar tekið sjálfstæða ákvörðun um að Ísland yrði ekki með, ákvörðun sem útvarpsstjóri og stjórnarformaður Rúv upplýstu fjölmiðla um að loknum stjórnarfundinum. Þá lá hins vegar ekki fyrir hvað yrði um Söngvakeppnina, sem annars ætti að óbreyttu að fara fram í aðdraganda Eurovision sem fer fram í Vín í Austurríki um miðjan maí. Nú, nær sléttum mánuði síðar, hefur enn ekki verið ákveðið hvort Söngvakeppnin verði haldin. „Það er allt saman í vinnslu, við erum ekki komin að neinni niðurstöðu og ekki komin þangað að fara að gefa eitthvað út. Þannig að við erum bara með málið allt í skoðun eins og það leggur sig,“ segir Eva Georgs Ásudóttir, dagskrárstjóri Rúv, í samtali við Vísi. Eva Georgs Ásudóttir er dagskrárstjóri Rúv.Mynd/Eyþór Hún geti ekki sagt til nákvæmlega hvenær niðurstaða muni liggja fyrir, en það muni skýrast fljótlega. Þegar hafði verið auglýst eftir framlögum til að taka þátt í Söngvakeppninni, en Eva segir ekki hafa reynt á það ennþá hvort einhverjir muni draga framlög sín til baka, enda hafi forsendur breyst síðan auglýst var eftir framlögum. Sjá einnig: Ljóst að einhverjir dragi lög sín til baka „Það er bara ákveðin biðstaða í gangi þar til við erum komin með niðurstöðu og þá myndum við bara kynna þá keppni, ef hún yrði haldin, á þeim forsendum. Og auðvitað fylgir þá að þeir sem hafa sent inn lög bara meta sín framlög út frá þeim forsendum, ef af verður,“ útskýrir Eva. „En það styttist í þetta, að við förum að geta sagt eitthvað meira.“ Eurovision 2026 Ríkisútvarpið Eurovision Tónlist Mest lesið Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“ Lífið Gagnrýni ársins 2025: Jólahelvíti, ómerkilegir þættir og vonbrigði á stóra sviðinu Gagnrýni Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Lífið Þórunn Antonía frumsýnir nýtt útlit Lífið Býðst að bóka leikara til að þykjast vera maki Lífið Eyjamenn dansa með tröllum um helgina „eins og alvöru sértrúarsöfnuður“ Lífið Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Lífið Kynntist ástinni á Spáni eftir að hafa verið orðin leið á að vera ein Lífið Kynferðislega ófullnægður forstjóri finnur sér ungan graðfola Gagnrýni Ómerkilegir þættir um merkilega konu Gagnrýni Fleiri fréttir Kynntist ástinni á Spáni eftir að hafa verið orðin leið á að vera ein Enn óvíst hvað verður um Söngvakeppnina Eyjamenn dansa með tröllum um helgina „eins og alvöru sértrúarsöfnuður“ Býðst að bóka leikara til að þykjast vera maki Ný skólína frá Nike: Air Inga – „just do it“ Þórunn Antonía frumsýnir nýtt útlit Eyjólfur og Suzanne eignuðust stúlku Móðguð fyrir hönd ferðaþjónustunnar Skotin ganga á víxl um „eitraðan mömmuhóp“ Snorri Másson leggi hornin á hilluna Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Sonurinn kominn með nafn Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Hvað vildu Íslendingar vita á árinu 2025? Olli sjálfum sér vonbrigðum í sturtunni Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Kallar Sóla klónabarnið sitt Mótmælir söfnuninni: „Ég myndi frekar stinga byssu upp í rassgatið á mér“ Uppáhaldsatriðin að mati höfunda Skaupsins Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Íslenski Johnny Cash á rúntinum með Bítinu Scary Movie-stjarna látin Óútskýrð ráðgáta í Havana endurvakti fjandskap Kúbu og Bandaríkjanna Víkingar fengu son í jólagjöf Fannst látinn á fjöllum degi eftir afmælisdaginn Sjá meira