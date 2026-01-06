Kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi og áfram eru auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni. Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá Veðurstofunni.
Þar segir að hættumat haldist óbreytt til 3. febrúar. Landris og kvikusöfnun í Svartsengi sé áfram stöðug og með svipuðu móti og undanfarnar vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa nú rúmlega nítján milljónir rúmmetra af kviku safnast undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí. Áfram eru því auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgosi en óvissa um tímasetningu á næsta eldgosi hleypur á nokkrum mánuðum.
Kvikusöfnun undir Svartsengi er hæg en stöðug, líkt og hún hefur verið síðustu vikurnar. Á meðan að kvikusöfnun er til staðar eru áfram auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgosi, en óvissa um tímasetningu á næsta eldgosi er meiri þegar kvikusöfnun er hæg. Óvissan um tímasetningu miðað við hraða kvikusöfnunar núna hleypur á nokkrum mánuðum.
Mælingar og líkanreikningar benda til þess að frá mars 2024 hafi það rúmmál kviku sem þarf til að valda kvikuhlaupi eða eldgosi aukist. Magn kviku sem safnast hefur undir Svartsengi milli eldgosa frá þeim tíma hefur verið á bilinu 17–23 milljónir rúmmetrar.