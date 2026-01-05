Innlent

Sérsveitin að­stoðaði lög­regluna

Sérsveitin í Rimahverfinu.
Sérsveit Ríkislögreglstjóra aðstoðaði Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í aðgerð í Grafarvogi í kvöld. Aðgerðum á vettvangi er ekki lokið.

Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri Ríkislögreglustjóra, staðfestir aðkomu sérsveitarinnar. Hún staðfestir að sérsveitin hafi lokið störfum á vettvangi.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gat ekki veitt upplýsingar um hvers konar aðgerð væri að ræða né hvort að einhver hafi verið handtekinn. Lögreglan var enn á vettvangi rétt fyrir klukkan tíu.

