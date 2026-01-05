Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. janúar 2026 21:53 Sérsveitin í Rimahverfinu. Aðsend Sérsveit Ríkislögreglstjóra aðstoðaði Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í aðgerð í Grafarvogi í kvöld. Aðgerðum á vettvangi er ekki lokið. Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri Ríkislögreglustjóra, staðfestir aðkomu sérsveitarinnar. Hún staðfestir að sérsveitin hafi lokið störfum á vettvangi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gat ekki veitt upplýsingar um hvers konar aðgerð væri að ræða né hvort að einhver hafi verið handtekinn. Lögreglan var enn á vettvangi rétt fyrir klukkan tíu. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent „Það mun reyna á okkur hér“ Innlent Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Erlent Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Erlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Innlent „Nú er nóg komið“ Erlent Fleiri fréttir „Loksins ljós við enda ganganna“ Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Atlantshafsbandalagið gæti aldrei orðið samt Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Ein brenna í Reykjavík Þyrlan og björgunarsveit kölluð út vegna leka í fiskibát Slökkvilið og björgunarsveit komu álft í klandri til bjargar Óvíst hvort hægt verði að endurheimta jarðneskar leifar Kjartans Hvetur Grænlendinga til að lýsa yfir sjálfstæði Varaþingmaður tekur slaginn í Hafnarfirði Snjóframleiðslan „fáránlega flott“ í Ártúnsbrekkunni Brynjar vill aðra setningu og Arndís Anna reynir aftur „Það mun reyna á okkur hér“ Feikivinsæll og bóngóður galdrakarl kveður Nýr veruleiki ætli Bandaríkin að taka Grænland Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Ekki hægt að útiloka að Bandaríkin beiti valdi á Grænlandi Færri sem greinast með inflúensu og innlögnum að fækka Fjögur þyrluútköll á einum sólarhring Utanríkismálanefnd fundaði í morgun og Rodríguez sver embættiseið Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Vara við gróðureldum vegna flugelda Bæjarstjórinn vill leiða Framsókn í Hafnarfirði Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Enn kvikusöfnun og landris og líkur á eldgosi Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Örn sækist eftir fjórða sæti í Hafnarfirði Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Sjá meira