Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 5. janúar 2026 18:10 Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld. Vísir Nicolas Maduro forseti Venesúela og eiginkona hans voru leidd fyrir dómara í New York síðdegis. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fundar sömuleiðis um stöðu mála á alþjóðasviðinu. Fjallað verður um nýjustu vendingar í tengslum við árás Bandaríkjanna á Venesúela um helgina og handtöku forseta landsins. Í kvöldfréttatímanum ræðum við nokkra Venesúelamenn, sem eru búsettir hér á landi og flúðu ógnarstjórn Maduros fyrir nokkrum árum. Grænlendingar óttast að sjónir Bandaríkjanna beinnist næst að þeim en bandarísk stjórnvöld hafa undanfarna daga ítrekað að þau ásælist eyjuna. Íslendingur, sem er búsettur í Nuuk, hvetur Íslendinga til að taka upp hanskann fyrir nágranna sína. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mætir í myndver og ræðir þróun alþjóðamála, umsvif Bandaríkjanna og stöðu Íslands. Í sportpakkanum hittum við Kristján Örn Kristjánsson landsliðsmann í handbolta sem datt úr liðinu vegna meiðsla. Og í Íslandi í dag hittum við leikstjóra og handritshöfunda Áramótaskaupsins, sem margir segja það besta í manna minnum. Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30. Kvöldfréttir Mest lesið Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Innlent Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent „Það mun reyna á okkur hér“ Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Erlent „Nú er nóg komið“ Erlent Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Innlent Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Fleiri fréttir Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Ein brenna í Reykjavík Þyrlan og björgunarsveit kölluð út vegna leka í fiskibát Slökkvilið og björgunarsveit komu álft í klandri til bjargar Óvíst hvort hægt verði að endurheimta jarðneskar leifar Kjartans Hvetur Grænlendinga til að lýsa yfir sjálfstæði Varaþingmaður tekur slaginn í Hafnarfirði Snjóframleiðslan „fáránlega flott“ í Ártúnsbrekkunni Brynjar vill aðra setningu og Arndís Anna reynir aftur „Það mun reyna á okkur hér“ Feikivinsæll og bóngóður galdrakarl kveður Nýr veruleiki ætli Bandaríkin að taka Grænland Segir of mikla fyrirhöfn að stöðva áfengissendingar Ekki hægt að útiloka að Bandaríkin beiti valdi á Grænlandi Færri sem greinast með inflúensu og innlögnum að fækka Fjögur þyrluútköll á einum sólarhring Utanríkismálanefnd fundaði í morgun og Rodríguez sver embættiseið Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Vara við gróðureldum vegna flugelda Bæjarstjórinn vill leiða Framsókn í Hafnarfirði Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Enn kvikusöfnun og landris og líkur á eldgosi Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Örn sækist eftir fjórða sæti í Hafnarfirði Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Jón Gnarr biðst afsökunar Dýpra samtal og samvinna við Evrópusambandið „lykilbreyta“ „Ísland stendur þétt með vinum sínum“ Guðbjörg Oddný sækist eftir öðru sætinu Sjá meira