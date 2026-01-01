Hitnar undir feldi Péturs

Pétur Marteinsson, veitingamaður og fyrrverandi knattspyrnukempa, hefur fram á laugardag til að tilkynna hugsanlegt framboð gegn Heiðu Björg Hilmisdóttur, sitjandi borgarstjóra Reykjavíkur, en hann hefur verið orðaður við slíkt framboð. Hann sást í viðtali við Ríkissjónvarpið fyrr í dag en hann hefur ekkert tjáð sig um málið við aðra miðla.
Prófkjör Samfylkingarinnar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er haldið 24. janúar en framboðsfrestur rennur út á laugardag, 3. janúar.
Pétur hefur ekki svarað símtölum Vísis síðustu vikuna þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fréttastofu. Hann hefur ekki tjáð sig um hugsanlegt framboð við aðra miðla en þann ríkisrekna. Hann sást einmitt í dag í viðtali við sjónvarpsfréttamann Rúv á Veðurstofuhæð en vegfarandi sendi fjölmiðlum ljósmyndir af staðnum.
Viðskiptablaðið hefur aftur á móti þegar fullyrt að hann hafi sagt við sína nánustu að hann ætli að bjóða sig fram.
Pétur Hafliði Marteinsson er fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu. Auk Íslands spilaði hann í Svíðþjóð, Noregi og Bretlandi. Hann rekur Kaffihús Vesturbæjar ásamt sjónvarpsmanninum Gísla Marteini Baldurssyni. Auk þess er hann markaðsstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins OZ Sport.
Fram að þessu hefur Heiða Björg borgarstjóri ein lýst því yfir að hún sæktist eftir framboði en heimildir fréttastofur herma að leit hafi staðið yfir innan flokksins að frambjóðanda sem gæti tekið við af borgarstjóranum.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, sagðist á þriðjudag hafa rætt við Pétur og aðra sem hefðu íhugað framboð fyrir Samfylkinguna. Í Kryddsíldinni í gær, gamlársdag, sagði hún það ofsögum sagt hver áhrif sín væru í þessum efnum.
„Það er ekkert óeðlilegt að formaður flokks hafi áhuga á góðu gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum,“ sagði Kristrún, sem kvaðst einnig hafa rætt við sitjandi borgarstjóra.
Pétur hefur ekki verið í framboði fyrir Samfylkinguna áður. Hann hefur aftur á móti verið á lista Sjálfstæðisflokksins en það var í alþingiskosningum 2009 þar sem hann skipaði níunda sæti í Reykjavík norður.
Fylgi Samfylkingarinnar í borginni mælist um 25 prósent í síðustu Maskínukönnun en persónufylgi Heiðu Bjargar hefur mælst lítið. Sjálfstæðisflokkurinn nýtur um 30 prósenta fylgis í borginni samkvæmt könnunum.