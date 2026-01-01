Lífið

Króli og Birta eignuðust lítinn prins

Agnar Már Másson skrifar
Lítill Króli kom inn í heiminn yfir hátíðirnar.
Listaparið Kristinn Óli Haraldsson, eða Króli, og Birta Ásmundsdóttir dansari hafa eignast son.

Kristinn greinir frá þessu í færslu á Facebook en ungi drengurinn kom í heiminn að kvöldi 29. desember.

Kristinn, sem er tónlistarmaður og leikari með meiru, og Birta, sem er menntaður dansari, hafa verið saman í rúmlega sex ár en trúlofuðust jólin 2024. Þau eru bæði 26 ára.

Birta ræddi meðgönguna og listina við Vísi í byrjun mánaðar. Viðtalið má finna hér að neðan.

