Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. janúar 2026 13:01 Bingó Blö-strákanna hefst klukkan þrjú á nýársdag. Nýársbingó Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Sýn Vísi klukkan 15:00. Vinningarnir eru risastórir og strákarnir lofa stuði og stemningu á þessum rólegasta degi ársins. Þremenningarnir Auðunn Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Jr. hafa gert það að árlegri hefð að halda bingó á nýársdag. „Það er aldrei neitt að gera á nýársdag svo við ákváðum fyrir nokkrum árum að slá til og búa til viðburð fyrir alla fjölskylduna. Nú getur fólk komið sér vel fyrir og spilað bingó á nýársdag! Þetta er alltaf stemning fyrir alla - við erum í gír og ég ímynda mér alltaf að áhorfendurnir séu það líka. Þetta eru það stórir vinningar að ég get ekki trúað öðru en að fólk standi upp og öskri BINGÓ ef það vinnur,“ segir Steindi Jr. Auddi og Steindi elska bingó.Vísir Eins og vanalega er fjöldi vinninga í bingóinu, þar á meðal gufa frá Heitir Pottar.is, úlpa frá 66° Norður, nótt í Penguine Suite með morgun- og kvöldverði á Hótel Rangá, rúm frá Dorma, 100.000 kr. gjafabréf í Bónus, 100.000 kr. gjafabréf í Olís, 100.000 kr. gjafabréf frá Keiluhöllinni, Playstation 5 frá Senu, árskort í rækt og padel frá Sporthúsinu, ársáskrift í fjarþjálfun, risapakki frá Happy Hydrate, 100.000 kr. gjafabréf frá Bambü, gjafabréf frá Ólífa og fleira til. SPILARI Svona tekurðu þátt Allir geta horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld þarf að gerast áskrifandi að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það er gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann sem birtist efst á síðunni. Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD“ takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Athuga að það er ekki sami aðgangur í bingókerfinu og á Tal. Þannig ef þú vilt taka þátt, þá smellirðu á hlekkinn, velur „Nýskrá"“ býrð til aðgang og þú ert kominn með spjöldin! Athugið að spjöldum er úthlutað á aðgangana, hægt er að skrá sig inn á sama bingó-aðganginn í fleiri en eitt tæki en þá koma sömu spjöld. Tækin muna eftir innskráningunni þannig að hægt er að fara af síðunni og koma aftur. Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú ert í stuði er gott að gera eins og Steindi/Auddi segir, standa upp og kalla „BINGÓ!“ Nánari upplýsingar má finna á vef Tals hér á Vísi. FM95BLÖ FM957 Mest lesið Opnar sig um augnlokaaðgerðina Lífið Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Króli og Birta eignuðust lítinn prins Lífið Þetta fengu ráðherrarnir gefins Lífið Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Lífið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Lífið Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Lífið Móðurmorð í blóðugu jólaboði Gagnrýni Egill Ólafs og Gísli Marteinn sprækir á annan í jólum Menning Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Lífið Fleiri fréttir Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Sjá meira