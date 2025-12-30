Ríkisstjórnin virðist ekki hafa staðist væntingar meirihluta landsmanna á því ári sem liðið er frá því að hún tók við völdum samkvæmt nýrri könnun. Ánægja með aðgerðir þeirra í menntamálum mælist einna minnst. Við rýnum í nýja könnun Maskínu í kvöldfréttum á Sýn.
Tíu létust í banaslysum í umferðinni á árinu. Við ræðum við fulltrúa Samgöngustofu sem segir fleiri en áður kjósa að nota ekki bílbelti.
Þá förum við á Bessastaði þar sem ríkisstjórnin kom saman á ríkisráðsfundi í dag. Forsætisráðherra segir ekki ganga til lengdar að ein og sama manneskjan gegni mörgum ráðherraembættum í einu. Við heyrum í ráðherrum.
Um helmingur þeirra sem slasast af völdum flugelda um áramót eru börn allt niður í leikskólaaldur, segir sérfræðingur í forvörnum. Við kynnum okkur öryggisatriðin sem hafa þarf í huga annað kvöld.
Þá verðum við í beinni frá flugeldasölu - og Borgarleikshúsinu þar sem aðstandendur hlaðvarpsins Þjóðmála munu gera upp árið á svokallaðri áramótasprengju. Við heyrum í Gísla Frey Valdórssyni og Stefáni Einari Stefánssyni og athugum hvað stóð upp úr.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.