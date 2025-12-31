Árlega birta ráðherrar ríkisstjórnarinnar lista yfir þær gjafir sem þeir hafa hlotið á árinu.
Þegar þessi frétt er skrifuð hafa allir núverandi ráðherrarnir birt lista á vef stjórnarráðsins, nema einn. Lista Loga Einarssonar, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, vantar. Þá er enginn listi frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur, sem var menntamálaráðherra tæplega fyrstu þrjá mánuði ársins.
Flestar gjafir fékk Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, með 26 stykki. Á eftir honum er Alma Möller heilbrigðisráðherra sem fékk 21 gjöf.
Þekktasti gefandinn er án efa Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sem gaf Kristrúnu Frostadóttur silkislæðu.
Bókagjafir til ráðherranna voru ansi vinsælar, en þeir fengu samanlagt 37 slíkar gjafir. Þá fengu þeir níu vínflöskur.