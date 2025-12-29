Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Boði Logason skrifar 29. desember 2025 13:01 Það var mikil stemning í Kryddsíldinni í fyrra. Vísir/Hulda Margrét Það styttist óðum í hina árlegu Kryddsíld á gamlársdag þangað sem formenn flokkanna á Alþingi mæta til að gera upp árið. Þátturinn er í beinni útsendingu á Sýn klukkan 14 og aðgengilegur öllum landsmönnum. Um er að ræða 35 ára afmæli þáttarins í sjónvarpi. Stiklan fyrir þáttinn í ár er komin í birtingu og má sjá neðst í fréttinni. Í síðustu Kryddsíld var nýbúið að mynda ríkisstjórn og mikil hveitibrauðsstemning yfir Valkyrjunum svonefndu. Ári síðar er tímabært að taka stöðuna, hvað gekk vel, hvað gekk illa og hvað ber nýtt ár í skauti sér á sviði stjórnmálanna? Gera má ráð fyrir að fulltrúar stjórnarandstöðunnar hafi ýmislegt um það allt saman að segja. Kryddsíldina frá í fyrra má sjá í heild sinni að neðan. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, þreytir frumraun sína í Kryddsíld en óhætt er að segja að Bjarni Benediktsson, forveri hennar, hafi farið mikinn í Kryddsíldinni í fyrra. Nokkrum dögum síðar tilkynnti hann um brotthvarf sitt af Alþingi. Bjarni Ben fagnaði innilega niðurstöðu könnunar sem sagt var frá í fyrra. Brakandi fersk skoðanakönnun frá Maskínu verður kunngjörð, hulunni verður svipt af vali fréttastofunnar á manni ársins og vandræðagangur ársins verður gerður upp með skemmtilegum hætti og lifandi flutningi. Að neðan má kíkja á bak við tjöldin í Kryddsíldinni í fyrra. Erla Björg Gunnarsdóttir ritstjóri og Kolbeinn Tumi Daðason fréttastjóri stýra umræðum en gestgjafi hans er sem fyrr Telma Tómasson. Almenningur getur tekið þátt í umræðunni með færslum á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #kryddsíld. Inga Sæland og Sigmundur Davíð voru í banastuði í fyrra og Inga hnyklaði vöðvana. Í brakandi ferskri stiklu fyrir þáttinn má sjá þau Jóa og Kiddý, bryta þáttarins, undirbúa veisluna og vinna í boðskortum til formannanna. En engar áhyggjur, þér er líka boðið! Stikluna má sjá hér að neðan. Í Íslandi í dag í kvöld verður rætt við nokkra fastagesti í gegnum tíðina og þau velja sínar uppáhaldsminningar úr þættinum sem skipar fastan sess á mörgum heimilum landsins á gamlársdag. Kryddsíld Bíó og sjónvarp Mest lesið Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Lífið Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Lífið Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Lífið Melanie Watson er látin Lífið Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Lífið Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Lífið Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Lífið „Hæ ástin mín, Nýtt í hverjum mánuði á fimmtudaginn, ertu laus?“ Áskorun „Fyrri kona mannsins míns er með Parkinson, ekki ég“ Áskorun Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Lífið Fleiri fréttir Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Sjá meira