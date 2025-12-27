Samherji gæti tvöfaldast að stærð nái áform í landeldi fram að ganga að sögn forstjóra félagsins. Félagið hyggist ráðast í þrjátíu milljarða króna fjárfestingu í greininni á næstu misserum með innlendum og erlendum fjárfestum.
Nánar verður fjallað um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þar verður einnig rætt við aðstoðaryfirlögregluþjón hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem réðist í aðgerðir í gær þar sem fjórum verslunum sem halda úti netverslun með áfengi var lokað í gær.
Í fréttatímanum verður einnig fjallað um sjálfvirka lyfjaskammtara, sem nýttir eru í heimaþjónustu um allt land, sem hafa reynst gríðarlega vel að sögn sviðsstjóra hjá heimaþjónustu Reykjavíkurborgar. Þá verður einnig rætt við formann Bændasamtakanna sem kallar eftir raunverulegum aðgerðum í loftslagsmálum.
Í sportinu verður fótboltinn meðal annars í fyrirrúmi nú milli jóla og nýárs.
Þetta og fleira í hádegisfréttum á slaginu klukkan tólf.