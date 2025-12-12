Erlent

ESB frystir rúss­neskar eignir ó­tíma­bundið

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Úkraínumenn héldu mótmæli í Brussel í dag þar sem þeir kröfðust þess að rússneskir fjármunir yrðu notaðir til að fjármagna varnir Úkraínu. 
Stjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að beita neyðarheimild sem felst í að ríkiseignir Rússlands innan ESB verði frystar ótímabundið. Á sama tíma hafa rússnesk stjórnvöld hótað að beita verðbréfafyrirtækinu Euroclear, vörsluaðila stórs hluta umræddra eigna, hefndaraðgerðum.

Í umfjöllun Guardian segir að sambandið komi til með að frysta fjármuni í eigu rússneska seðlabankans sem nema 210 milljörðum evra, eða um 31 billjón króna. Með aðgerðinni sé hægt að nýta fjármunina til að styðja við varnir Úkraínu gegn Rússum.

António Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, tilkynnti um ákvörðunina í dag. Með henni væri sambandið að standa við skuldbindingu síðan í október um að halda rússneskum eignum frystum þar til Rússland bindur enda á innrásarstríðið gegn Úkraínu og bætir það tjón sem ríkið hefur með því valdið. 

Áður þurfti sambandið að endurnýja refsiaðgerðir, sem sneru að því að frysta rússneskar eignir, á sex mánaða fresti. Þannig gátu aðildarríki hliðholl Kremlstjórninni, eins og til dæmis Ungverjaland, beitt neitunarvaldi eftir atvikum. 

Yfir hundrað málsóknir

Ákvörðun ESB var tekin aðeins nokkrum klukkustundum eftir að seðlabanki Rússlands tilkynnti um málshöfðun á hendur verðbréfafyrirtækisins Euroclear, sem heldur utan um stærstan hluta frystra rússneskra eigna. Það er þó ekki á valdi fyrirtækisins hvernig hinum frystu fjármunum er ráðstafað. 

Málið er höfðað fyrir rússneskum dómstól. Í málsókninni kemur fram að „ólöglegar aðgerðir“ Euroclear hafi valdið getu seðlabankans til að stýra fjármunum og verðbréfum „tjóni“.

Guardian hefur eftir forsvarsmanni fyrirtækisins að yfir hundrað mál hafi þegar verið höfðuð á hendur því í Rússlandi. 

Belgar á bremsunni

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði í síðustu viku til að sambandið skyldi lána Úkraínu níutíu milljarða evra, með veði í rússneskum eignum sem frystar hafa verið innan ESB frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar 2022.

Fulltrúar Belgíu hafa þó stöðvað áætlunina vegna ótta við fjölda málsókna frá rússneskum stjórnvöldum og við haldlagningu belgískra eigna í landinu. 

Leiðtogafundur ESB fer fram í næstu viku, en þar hafa fulltrúar lofað ákvörðun um tilhögun fjárhagsaðstoðar til Úkraínu næstu tvö árin. Úkraínsk stjórnvöld sjá fram á að verða að óbreyttu uppiskroppa með fé til að fjármagna varnir sínar og greiða læknum og kennurum laun næsta vor. 

Embættismenn ESB telja að fyrirhugað níutíu milljarða evra lán muni mæta tveimur þriðju af fjárhagslegum þörfum Úkraínu næstu tvö árin og búast við að önnur stuðningsríki Úkraínu bjóði á móti fram fjárhagsaðstoð sem nemur þriðjungi þarfanna.

