Magnea Marinósdóttir stjórnmálafræðingur hefur ákveðið að sækjast eftir öðru til fjórða sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Flokksvalið fer fram 24. janúar næstkomandi.
Í tilkynningu frá Magneu segir að með framboðinu bjóði hún fram krafta sína, menntun og reynslu til að vinna af einurð og heilindum að því að bæta hag borgarbúa og endurheimta traust þeirra og annarra landsmanna í garð höfuðborgarinnar. Hið sama gildi um fyrirtæki og samtök.
„Magnea er stjórnmálafræðingur með sérhæfingu í alþjóða- og jafnréttismálum sem hefur starfað m.a. innan Alþingis, stjórnarráðsins, sveitarfélaga, félagasamtaka, háskólasamfélagsins og alþjóðastofnana s.s. UN Women og Alþjóðaráð Rauða Krossins. Hún hefur einkum unnið að stefnumótun og úrlausnum í jafnréttis- og kvenréttindamálum, þróunar- og mannúðarmálum auk mála sem lúta að stöðu fólks af erlendum uppruna.
Magnea er stofnfélagi í Samfylkingunni og hefur undanfarin ár haldið utan um málefnastarf hennar á sviði stjórnarfars og mannréttinda. Jafnframt situr hún í stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík, Verkalýðsráðsins og Kvennahreyfingarinnar og er varamaður í framkvæmdastjórn flokksins.
Víðtæk menntun og reynsla af sérfræðinga- og stjórnendastörfum m.a. frá átakasvæðum og öðrum menningarheimum hefur mótað sýn hennar og skapað traustan grunn til að takast á við verkefni borgarstjórnar með opnum huga og festu.
Þau mál sem Magnea vill taka föstum tökum beinast að Reykjavíkurborg sem sanngjörnu stjórnvaldi og greiðviknum þjónustuveitanda sem hefur jöfnuð og fagmennsku að leiðarljósi. Hún vill gera borgina að enn betri vinnustað og beita sér að því að endurskoða skipulag og bæta árangur og skilvirkni í starfsemi borgarinnar þvert á málaflokka og svið hennar hvort sem um er að ræða jafnréttis- og mannréttindamál, skóla- og tómstundamál, málefni fullorðinna og barna af erlendu bergi brotnu og eldri borgara eða húsnæðismál, umhverfis- og skipulagsmál og samgöngumál þar sem fjölbreyttar og hagkvæmar lausnir þurfa að vera í forgrunni. Magnea vill jafnframt efla Reykjavík sem lifandi lista- og menningarborg og skapandi samstarf við aðra norrænar og vestnorrænar borgir,“ segir í tilkynningunni.
Sara Björg Sigurðardóttir, fyrsti varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, sækist eftir þriðja sætinu á lista Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar.
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og Stein Olav Romslo eru sigurvegarar forprófkjörs Hallveigar – ungs jafnaðarfólks í Reykjavík. Bjarnveig Birta fékk 268 atkvæði og Stein Olav Romslo 260 atkvæði.
Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, hefur ákveðið að gefa kost á sér í 2. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Flokksvalið fer fram 24. janúar næstkomandi.