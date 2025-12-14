Ekkert því til fyrirstöðu að Ísland taki þátt í drónakaupum Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 14. desember 2025 15:54 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir ekkert því til fyrirstöðu að Ísland taki þátt í drónakaupum Norðurlandanna verði vilji til þess í framtíðinni. Vísir/Ívar Fannar Ekkert er því til fyrirstöðu að Ísland taki þátt í sameiginlegum drónakaupum hinna Norðurlandanna sé vilji til þess. Utanríkisráðuneytið fylgist með framvindu kaupanna. Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í svari við fyrirspurn Bryndísar Haraldsdóttur þingmanns Sjálfstæðisflokksins um norrænt samstarf um kaup á drónum. Finnland, Danmörk, Svíþjóð og Noregur sameinuðust í október um að fara í sameiginleg innkaup á drónum. Samstarfið felur einnig í sér aukið samstarf landananna á sviði rannsókna, þróunar, þjálfunar og upplýsingaskipta. Bryndís Haraldsdóttir innti utanríkisráðherra eftir því hvers vegna Ísland væri ekki þátttakandi í samstarfinu. Þorgerður Katrín segir Ísland hafa verið þátttakanda í auknu hermálasamstarfi Norðurlandanna, þar á meðal fjölmörgum starfshópum og verkefnum sem þar eru í gangi. „Þetta samstarf snýst fyrst og fremst um ómönnuð loftför sem eru hönnuð til að nota í hernaði. Fylgst verður með framvindu þess og hvort það kunni að skapa tækifæri til að byggja upp borgaralega getu sem nýtist íslenskum stofnunum í framtíðinni,“ segir í svari hennar. „Óski Ísland síðar eftir því að taka þátt í þessu samstarfi, að hluta eða öllu leyti, stendur ekkert í vegi fyrir því.“ Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Öryggis- og varnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Rabbíni drepinn í árásinni Erlent Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Erlent Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Erlent Mikið myrkur þegar ekið var á konu á rafhlaupahjóli Innlent Segir Kristrúnu verja „lögbrot“ samráðherra síns Innlent Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Innlent Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Innlent Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Erlent Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskupstungum Innlent Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Erlent Fleiri fréttir Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Ekkert því til fyrirstöðu að Ísland taki þátt í drónakaupum Ekkert ákveðið varðandi framboð: „Ég er í tveimur flokkum“ Hálka þegar bíll valt í Biskupstungum Mikið myrkur þegar ekið var á konu á rafhlaupahjóli 270 íbúðir í byggingu í Þorlákshöfn Ástandið á bráðamóttökunni sýni viðkæmni kerfisins Segir Kristrúnu verja „lögbrot“ samráðherra síns Hryðjuverkaárás í Ástralíu og ástand í heilbrigðiskerfinu Sanna segir frá nýju framboði Dyraverðir handteknir vegna líkamsárásar Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Aðstæður bágbornar á spítalanum til að mæta svo miklu álagi Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskupstungum Bjarnveig Birta og Stein Olav sigurvegarar forprófkjörs „Ég fæddist inn í pólitískan líkama“ Eldur í íbúð við Snorrabraut Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Sjúklingar ekki lengur í bílageymslu bráðamóttökunnar Sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hafnað Píratar vilja ganga til viðræðna um sameiginlegt framboð Mikilvægt að geyma stafræn gögn innan lögsögunnar Bæjarskrifstofur fluttar: „Þetta húsnæði er barn síns tíma“ Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Munu reyna að fá nýju virkjunarleyfi hnekkt Vara fólk við póstum og skilaboðum frá Grundarheimilunum Vara við póstum frá Grund og „jafnréttisþreyta“ Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Fjárlög, skattar og skipti á dánarbúum á laugardagsþingi Þau fái heiðurslaun listamanna Sjá meira