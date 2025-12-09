Ellefu leikmenn úr tveimur efstu deildum tyrkneskrar knattspyrnu hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna tengsla sinna við ólögleg veðmál.
Tyrkneski veðmálaskandallinn hefur sett tyrkenska fótboltann upp á annan endann og nú bætist í fjölda úrvalsdeildarleikmanna sem eru flæktir í það.
Meðal leikmannanna eru U21-landsliðsmaður Galatasaray, Metehan Baltaci, og Mert Hakan Yandas úr Fenerbahce, að því er ríkisfréttastofan Anadolu greinir frá.
Einnig var fyrrverandi forseti Adana Demirspor, Murat Sancak, úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Að sögn Anadolu hefur Baltaci játað að hafa veðjað á leiki í æsku en hafi hætt því þegar hann gekk til liðs við Galatasaray.
Yandas, leikmaður Fenerbahce, hefur neitað hvers kyns þátttöku í ólöglegum veðmálum.
Níu öðrum leikmönnum hefur verið sleppt gegn skilyrðum. Þar á meðal eru einnig þrír stjórnendur í félögum í næstefstu deild tyrkneska knattspyrnukerfisins.