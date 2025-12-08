Dæmd í fjögurra ára fangelsi Aron Guðmundsson skrifar 8. desember 2025 11:32 Heung-Min Son spilaði á sínum tíma fyrir Tottenham á Englandi Lampson Yip - Clicks Images/Getty Images Kona sem kúgaði fé af suður-kóreska fótboltamanninn Heung Min Son hefur verið dæmd í fjögurra ára fangelsi. Frá þessu er sagt á vef BBC í morgun en konan, sem er á þrítugsaldri, sem og vitorðsmaður hennar, karlmaður á fimmtugsaldri, voru sakfelld fyrir dómstólum fyrir að hafa fjárkúgað Heung Min Son sem var á sínum tíma leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Tottenham með því að segja að konan bæri barn hans undir belti. Konan, sem er sögð vera fyrrverandi kærasta Son, setti sig í samband við hann á síðasta ári og hélt því fram að barnið væri hans þrátt fyrir að hafa ekki vitað það á þeim tíma. Henni tókst að kúga því sem nemur tæpum 26 milljónum íslenskra króna af Son gegn því að hún myndi ekki segja frá því að hann ætti barnið. Maðurinn fylgdi þessari kröfu svo eftir í mars síðastliðnum og reyndi að hafa fé af Son. Í úrskurði dómstóla segir að um sé að ræða úthugsaða áætlun konunnar í þeim tilgangi að kúga fé af Son. Var hún dæmd í fjögurra ára fangelsi en vitorðsmaður hennar í tveggja ára fangelsi. Dómari málsins segir þau hafa nýtt sér stöðu Son sem þekkts einstaklings í glæp sínum. Son hafi gengið í gegnum krefjandi andlega vanlíðan sökum þessa eftir að greint var frá málinu í fjölmiðlum á sínum tíma. Suður-Kórea Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn Þriggja ára strákur setti heimsmet í skák Sport „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Enski boltinn Langhlauparar í meiri hættu að fá krabbamein Sport Dæmd í fjögurra ára fangelsi Fótbolti Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Landsliðsmaður handtekinn í London Enski boltinn „Ég myndi bróka hann inn í klefa“ Körfubolti Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Fótbolti Fleiri fréttir FIFA skipar evrópskum fótboltafélögum að borga Rússum Dæmd í fjögurra ára fangelsi Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Gefur milljarða svo íþróttakonur séu rannsakaðar betur „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Fékk rauða spjaldið fyrir leik og ástæðan voru nærbuxurnar Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Höjlund afgreiddi Juve og kom Napoli á toppinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Glódís og Bayern að stinga af eftir stórsigur Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Sjá meira