Michele Kang, eigandi bandaríska kvennafótboltafélagsins Washington Spirit, hefur af miklum rausnarskap fjárfest fyrir 55 milljónir dala í bandaríska knattspyrnusambandinu til að stofna Kang Women’s Institute.
Hér er ekki aðeins um kostun að ræða því þetta er stórfelld vísindaleg fjárfesting sem tekur á þeim skorti á rannsóknum sem hefur leitt til þess að konur hafa þjálfað eftir kerfum sem eru hönnuð fyrir karla.
Stofnunin mun vera í fararbroddi við að þróa gagnreynda staðla fyrir heilsu íþróttakvenna, sem ná yfir allt frá bata eftir meiðsli og frammistöðuaukningu til andlegrar vellíðanar.
Þessi byltingarkennda nálgun mun ná langt út fyrir yngri flokka og hafa einnig áhrif á atvinnuíþróttafólk.
Þetta framlag bætist við sögulegt þrjátíu milljóna dala loforð hennar árið 2024 um að auka aðgengi ungs fólks og styrkja þróunarferli fyrir stelpur og konur í íþróttinni. Mjög fáir leiðtogar styðja við konur í þessum mæli.
Nýja Kang-stofnun kvenna mun einbeita sér að raunverulegum þörfum kvenkyns íþróttafólks: snjallari forvörnum gegn meiðslum og bataferli, gagnreyndri endurkomu í íþróttir eftir meðgöngu og þjálfunarlíkönum sem eru hönnuð fyrir stelpur frá grunni. Eins og Michele orðaði það: „Of lengi hafa konur æft, spilað og náð bata samkvæmt líkönum sem eru hönnuð fyrir karla. Því lýkur nú.“
Kang er 66 ára bandarísk athafnakona, fjárfestir og eigandi margra knattspyrnuliða sem hefur vakið heimsathygli fyrir að dæla peningum inn í kvennaíþróttir.
Frá árinu 2020 hefur Kang beint athygli sinni að því að efla og fjárfesta í kvennaknattspyrnu. Árið 2022 varð hún meirihlutaeigandi Washington Spirit, sem keppir í NWSL; London City Lionesses, sem komst upp í ensku úrvalsdeild kvenna í lok keppnistímabilsins 2024–25, og OL Lyonnes, áður þekkt sem Olympique Lyonnais Féminin, sem keppir í frönsku úrvalsdeildinni.
Hún er einnig minnihlutaeigandi í karlaliði Olympique Lyonnais. Árið 2024 stofnaði hún Kynisca í London sem yfirstjórnunarfyrirtæki fyrir eignarhald sitt á mörgum klúbbum. Henni hefur verið lýst sem „fyrsta auðkýfingi kvennaknattspyrnunnar“.
