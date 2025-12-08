Fótbolti

FIFA skipar evrópskum fótboltafélögum að borga Rússum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kylian Mbappe fagnar marki sínu fyrir franska landsliðið á móti Íslandi.
Kylian Mbappe fagnar marki sínu fyrir franska landsliðið á móti Íslandi. Getty/Franco Arland

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur þrýst á mörg evrópsk fótboltafélög að greiða útistandandi félagaskiptagjöld til Rússlands, þrátt fyrir alþjóðlegar refsiaðgerðir og bankatakmarkanir.

Þetta kemur fram í rannsókn Follow the Money sem birt var um helgina. Fótboltafélög eru neydd til að greiða útistandandi gjöld jafnvel þótt það feli í sér hættu á að brjóta gegn refsiaðgerðum gegn Rússlandi.

Frá því að Rússland hóf allsherjarinnrás sína í Úkraínu árið 2022 hefur dómstóll FIFA úrskurðað í 13 málum þar sem félög hafa krafist greiðslna frá öðrum félögum sem höfðu fallið niður eftir að refsiaðgerðir voru settar á Moskvu, að því er rannsóknarmiðillinn Follow the Money greindi frá.

Greiða innan 45 daga

Í öllum tilvikum var félögunum gert að greiða innan 45 daga eða eiga yfir höfði sér bann í þrjú félagaskiptatímabil.

Í einu slíku máli var Lundúnafélaginu West Ham United skipað að greiða hinu rússneska félagi CSKA Moskvu, sem sætir refsiaðgerðum, eða eiga yfir höfði sér bann, þar sem West Ham hafði ekki greitt allt félagaskiptagjaldið upp á 26 milljónir evra (yfir 30 milljónir dala) fyrir króatíska leikmanninn Nikola Vlasic.

West Ham hélt því fram að það gæti ekki lokið greiðslunum vegna þess að CSKA, eigandi þess, framkvæmdastjóri og fjármálastofnanir sem það átti í viðskiptum við væru öll á listum yfir refsiaðgerðir. Að greiða útistandandi gjöld myndi brjóta gegn breskum lögum, hélt félagið fram.

Sama úrskurður í þrettán málum

FIFA úrskurðaði að West Ham yrði að greiða samt sem áður.

Samkvæmt rannsókn Follow the Money kvað FIFA upp sama úrskurð í þrettán málum – átta þeirra vörðuðu evrópsk lið sem skulduðu rússneskum samtökum peninga og fimm vörðuðu rússnesk lið sem skulduðu félögum í Evrópu.

„Tilvist viðskiptaþvingana hefur engin áhrif á tilvist og gjalddaga skuldar,“ sagði FIFA í mörgum úrskurðum.

West Ham áfrýjaði ákvörðun FIFA til Alþjóðaíþróttadómstólsins (CAS) í maí 2025 og vann málið, en CAS sagði að það væri „hlutlægt ómögulegt að greiða seinni afborgunina“.

Djurgården tókst að sannfæra FIFA

Aðeins í einu öðru þekktu tilviki tókst sænska liðinu Djurgården að sannfæra FIFA um að það gæti ekki löglega greitt til rússneska félagsins Zenit St. Pétursborg vegna landslaga og laga ESB.

Opinberlega aðgengileg skjöl benda til þess að hin evrópsku félögin hafi öll fundið leiðir til að greiða rússnesku liðunum af ótta við að verða fyrir refsingum frá FIFA, að því er Follow the Money greindi frá.

Hætta á að brjóta í bága við alþjóðalög

Úrskurðir FIFA setja yfirstjórn íþróttarinnar í andstöðu við alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi – og hætta á að brjóta í bága við alþjóðalög.

Þrátt fyrir að FIFA hafi vísað Rússlandi úr öllum keppnum sínum árið 2022, í kjölfar innrásarinnar í fullri stærð, hefur sambandið síðan sætt gagnrýni fyrir aðgerðir sem tengjast Rússlandi og Úkraínu. Í desember 2024 olli FIFA hneyksli þegar það sýndi kort í drætti fyrir HM 2026 þar sem Krímskagi var ekki hluti af Úkraínu.

FIFA

