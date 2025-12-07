Glódís og Bayern að stinga af eftir stórsigur Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 18:09 Glódís Perla Viggósdóttir alsæl eftir eitt marka Bayern gegn Frankfurt í dag. Getty/Simon Hofmann Ekkert virðist ætla að trufla titilvörn Bayern München, í efstu deild kvenna í fótbolta í Þýskalandi. Í dag vann liðið 5-0 stórsigur á liðinu í 5. sæti, Frankfurt. Glódís Perla Viggósdóttir var á sínum stað í liði Bayern, með fyrirliðabandið, og lék fram á 76. mínútu þegar henni var skipt af velli. Staðan var þá þegar orðin 5-0. Hin serbneska Jovana Damnjanovic skoraði tvö marka Bayern en þær Klara Bühl, Pernille Harder og Alara Sehitler eitt mark hver. Glódís fékk að líta gula spjaldið á 60. mínútu, eftir mótmæli við dómara. Bayern hefur nú unnið ellefu af tólf leikjum sínum, og gert eitt jafntefli, og er með 34 stig á toppi deildarinnar. Frankfurt er með 19 stig í 5. sætinu. Bayern er sex stigum á undan næsta liði sem er Wolfsburg og þess má geta að Bayern er með +41 í markatölu, eða 19 mörkum betri markatölu en Wolfsburg nú þegar og yfirburðirnir því búnir að vera algjörir hjá meisturunum það sem af er leiktíð. Þýski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Svona verða Norris, Verstappen eða Piastri heimsmeistarar í dag Formúla 1 Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Fleiri fréttir Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Ísak fékk ekki boltann og Köln kastaði sigri frá sér Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Emilía skoraði en brekkan var of brött Hádramatík í lokin á Villa Park Hólmbert skoraði í úrslitaleik í Suður-Kóreu Sjá meira