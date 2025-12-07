Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 17:33 Sverrir Ingi fær að láta ljós sitt skína í Evrópudeildinni en ekki í grísku úrvalsdeildinni þessa dagana. Getty/Alex Pantling Fjórða deildarleikinn í röð varð landsliðsmiðvörðurinn Sverrir Ingi Ingason að gera sér að góðu að sitja á varamannabekk Panathinaikos í dag, í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta. Spænski þjálfarinn Rafa Benítez hefur nýtt krafta Sverris í gríska bikarnum og í Evrópudeildinni en verið með hann á varamannabekknum í síðustu deildarleikjum. Í dag sat Sverrir á bekknum þegar Panathinaikos varð að sætta sig við aðeins 2-2 jafntefli gegn AEL, næstneðsta liði deildarinnar, og er Panathinaikos nú með 19 stig eftir 12 leiki, í 6. sæti. Jöfnunarmark AEL kom úr vítaspyrnu seint í uppbótartíma, eftir að vinstri bakvörðurinn Filip Mladenović fékk rauða spjaldið. Íslendingaliðin í einum hnapp Panathinaikos er nú þremur stigum á eftir hinum Íslendingaliðunum í deildinni, Levadiakos og Volos, en á leik til góða. Hörður Björgvin Magnússon lék allan leikinn fyrir Levadiakos í dag í 1-1 jafntefli við Asteras á útivelli. Volos, með Hjört Hermannsson í miðri vörninni, gerði sömuleiðis 1-1 jafntefli við Kifisia, á heimavelli í gær. Gríski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Svona verða Norris, Verstappen eða Piastri heimsmeistarar í dag Formúla 1 Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Fleiri fréttir Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Ísak fékk ekki boltann og Köln kastaði sigri frá sér Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Emilía skoraði en brekkan var of brött Hádramatík í lokin á Villa Park Hólmbert skoraði í úrslitaleik í Suður-Kóreu Sjá meira