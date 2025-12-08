Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. desember 2025 09:38 Ólafur Jóhannesson er ósáttur við þá meðferð sem Heimir Guðjónsson fékk hjá FH. Vísir/Hulda Margrét Ólafur Jóhannesson, margfaldur meistaraþjálfari og guðfaðir gullaldarliðs FH-inga, er ekki hrifinn af þeirri ákvörðun síns gamla félags að láta Heimi Guðjónsson fara og ráða frekar Jóhannes Karl Guðjónsson í starfið. „Ég skil þessa ákvörðun engan veginn, held þetta sé algjört bull. Heimir er búinn að vinna frábært starf, eins og hann hefur alltaf gert og það eru allir ánægðir með hann, fólkið er ánægt með hann og leikmennirnir eru ánægðir,“ sagði Ólafur í viðtali í Chess After Dark. Viðtal við nýja þjálfarann var heldur ekki til að breyta neinu í afstöðu Ólafs. „Mér fannst áhugavert viðtalið við nýja þjálfarann hjá FH, fannst það mjög skrautlegt og sérkennilegt. Hann fór í þessa „mögnuðu“ tölvu (tölfræðigrunninn) og taldi allt upp sem FH gerði illa, „possession“, xG og allan andskotann. Mér fannst hann eiginlega hafa drullað yfir alla fyrrverandi þjálfara FH, fannst það með ólíkindum,“ segir Ólafur. Ólafur segir að það verði örugglega vitnað reglulega í þetta viðtal gangi illa hjá FH-liðinu í Bestu deildinni næsta sumar. „Það verður auðvelt að taka þetta viðtal á næsta ári og bera það saman við nýjustu tölur,“ segir Ólafur sem var auðvitað þjálfari Heimis á lokaárum hans á ferlinum og Heimir varð svo aðstoðarmaður hans. Heimir tók við sem þjálfari FH af Ólafi eftir tímabilið 2007 og gerði FH fimm sinnum að Íslandsmeisturum. Besta deild karla FH Mest lesið Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Þriggja ára strákur setti heimsmet í skák Sport Langhlauparar í meiri hættu að fá krabbamein Sport „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Enski boltinn Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Landsliðsmaður handtekinn í London Enski boltinn Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Fékk rauða spjaldið fyrir leik og ástæðan voru nærbuxurnar Fótbolti Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Fótbolti Fleiri fréttir Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Yngir upp í allt of gamalli deild Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Murielle elti Óskar í Garðabæinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Sjá meira