Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 17:00 Tómas Bent Magnússon í baráttunni í toppslagnum við Celtic á Celtic Park í dag. Getty/Alan Harvey Tómas Bent Magnússon og félagar í liði Hearts hafa nú unnið bæði Glasgow-veldin, Celtic og Rangers, á útivelli í skosku úrvalsdeildinni í fótbolta í vetur. Tómas lék allan leikinn á miðjunni fyrir Hearts í dag þegar liðið vann 2-1 sigur gegn Celtic og það á Celtic Park. Hann átti meðal annars skalla í seinni hálfleik sem danski landsliðsmarkvörðurinn Kasper Schmeichel hjá Celtic sá þó við. Hearts hafði nánast ekkert skapað fram á við þegar Claudio Braga kom gestunum yfir undir lok fyrri hálfleiks, og þögn sló á mannskapinn á Celtic Park. Gestirnir tvöfölduðu svo forskotið þegar Oisin McEntee skoraði með frábærum skalla á 64. mínútu. Í uppbótartíma náði Kieran Tierney að minnka muninn fyrir Celtic en þar við sat. Eyjamaðurinn Tómas, sem Valur seldi til Hearts í sumar, lék eins og fyrr segir allan leikinn. Hann er áfram með Hearts á toppi skosku úrvalsdeildarinnar og nú þremur stigum á undan Celtic. Sigurinn var langþráður fyrir Hearts sem eftir magnaða byrjun á tímabilinu hafði ekki unnið í síðustu fjórum leikjum í röð. Skoski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Svona verða Norris, Verstappen eða Piastri heimsmeistarar í dag Formúla 1 Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Fleiri fréttir Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Ísak fékk ekki boltann og Köln kastaði sigri frá sér Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Emilía skoraði en brekkan var of brött Hádramatík í lokin á Villa Park Hólmbert skoraði í úrslitaleik í Suður-Kóreu Sjá meira