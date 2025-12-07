„Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 22:22 Samantha Smith skoraði meðal annars tvö mörk fyrir Breiðablik í bikarúrslitaleiknum í ágúst, í sigrinum á FH. vísir/Anton Samantha Smith, ein allra besta knattspyrnukona hér á landi síðustu ár, hefur nú kvatt landið en kveðst að eilífu verða þakklát fyrir tíma sinn hér. Sammy, eins og hún er kölluð, kom til FHL í Lengjudeildina í fyrra og raðaði þar inn mörkum, alls 15 í 14 leikjum, og átti þannig risastóran þátt í því að Austfirðir eignuðust lið í efstu deild eftir langa bið. Hún fór svo til Breiðabliks í ágúst í fyrra og varð Íslandsmeistari með Blikum, og endurtók þann leik svo í sumar þegar hún varð einnig bikarmeistari. Nú er þessi 24 ára Bandaríkjakona búin að ákveða að reyna fyrir sér annars staðar. „Takk Breiðablik fyrir tvö ógleymanlegustu sumur lífs míns. Tveimur deildartitlum og einum Mjólkurbikar síðar er ég að eilífu þakklát fyrir tíma minn í grænu,“ skrifar Sammy á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Sammy Smith (@sammysmlth) „Breiðablik er sannarlega besti klúbbur landsins og ég get ekki þakkað Nik eða klúbbnum nóg fyrir að hafa tekið sénsinn á mér á síðasta tímabili og fengið mig til að hjálpa til við að koma með og halda skildinum í Kópavogi. Takk Ísland fyrir allar minningarnar og allt ógleymanlega fólkið sem er orðið hluti af fjölskyldu minni. Þessi staður er FULLUR af ást og ég er svo glöð að hafa getað kallað hann heimili mitt síðastliðin 2 ár. Að því sögðu er tíma mínum í íslenskum fótbolta lokið í bili. Stórar fréttir eru í vændum en ég mun aldrei gleyma öllu sem Ísland, Breiðablik og FHL hafa gefið mér,“ skrifar Sammy í lauslegri þýðingu, áður en hún kveður á íslensku: „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt, sjáumst!!“ Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík 118-67 | Toppliðið tekið til slátrunar Körfubolti Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Fótbolti Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Fleiri fréttir „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Yngir upp í allt of gamalli deild Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Murielle elti Óskar í Garðabæinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp Sjá meira