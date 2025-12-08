Það er eiginlega ótrúlegt hvað gerðist fyrir undanúrslitaleikinn í indversku ofurbikarkeppninni á milli Goa og Mumbai. Spænskur fyrirliði FC Goa fékk rautt spjald áður en leikurinn hófst.
Atvikið átti sér stað þegar bæði lið stilltu sér upp í leikmannagöngunum. Upp komu læti milli leikmanna og dómara leiksins aðeins augnablikum áður en liðin áttu að ganga inn á völlinn.
Í útsendingunni sást að dómarinn átti í útistöðum við Iker Guarrotxena, fyrirliða Goa, að sögn vegna þess að hann var í bláum nærbuxum sem voru þar með í lit sem samræmdist ekki reglum leiksins.
Það sem hefði átt að vera einfalt mál sem leystist í ró og næði breyttist í algjöra ringulreið þegar dómarinn brást við orðum Guarrotxena og sýndi honum beint rautt spjald fyrir mótmæli.
„Allir sáu hvað hann gerði,“ er dómarinn Pratik Mondal sagður hafa haldið fram, á meðan leikmenn Goa báðu árangurslaust um að ákvörðuninni yrði snúið við.
Viðbrögð Guarrotxena voru túlkuð sem mótmæli, sem leiddi til beins rauðs spjalds áður en liðin höfðu jafnvel stigið fæti inn á völlinn. Í stað þess að hlaupa inn í klefa og skipta um nærbuxur missti hann af leiknum og er á leið í leikbann.
„Ég sá dómarann biðja hann um að skipta og hélt að það myndi leysast þarna á staðnum. Ég gekk svo inn á völlinn og tveimur mínútum síðar kom einhver og sagði mér að Iker hefði verið rekinn af velli,“ sagði Manolo Marquez, aðalþjálfari FC Goa.
„Þetta voru ekki eðlilegar aðstæður, en við fengum samt að spila með ellefu leikmönnum. Raunverulega vandamálið núna er að við munum ekki hafa Iker tiltækan fyrir úrslitaleikinn. Að sýna rautt spjald fyrir eitthvað svona finnst mér óhóflegt, þó að það sé ekkert sem við getum gert í því,“ bætti hann við.
„Fyrir mér er of mikið að sýna rautt spjald fyrir þetta. En svona er þetta bara,“ sagði Marquez.
Borja Herrera fékk fyrirliðabandið fyrir leikinn, sem Goa vann að lokum 2-1. Varafyrirliðinn íhugaði hið óvenjulega atvik á eftir og sagðist aldrei hafa orðið vitni að neinu þessu líku.
„Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt á ævi minni en ég kýs að tala ekki meira um það. Stjórn liðsins mun fara yfir stöðuna og finna viðeigandi lausn,“ sagði Herrera.