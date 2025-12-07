Höjlund afgreiddi Juve og kom Napoli á toppinn Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 21:58 Rasmus Höjlund fagnaði vel í kvöld. Getty/Francesco Pecoraro Danski framherjinn Rasmus Höjlund skoraði bæði mörk Napoli þegar liðið komst á topp ítölsku A-deildarinnar í fótbolta í kvöld með 2-1 sigri gegn Juventus. Þetta var fyrsta tap Juventus eftir að Luciano Spalletti tók við liðinu í lok október, og fyrsta heimsókn Spalletti á Stadio Maradona eftir að hann stýrði Napoli til ítalska meistaratitilsins vorið 2023 og tók sér svo hlé. Höjlund skoraði fyrra mark sitt á sjöundu mínútu. Kenan Yildiz jafnaði metin á 59. mínútu úr skyndisókn, með fyrsta skoti gestanna í leiknum, en Höjlund skoraði seinna markið sitt svo af stuttu færi á 77. mínútu og tryggði Napoli sigur. Napoli er því einu stigi fyrir ofan Inter á toppi deildarinnar, eftir fjórtán umferðir, með 31 stig. AC Milan er í 3. sæti með 28 stig og á leik til góða gegn Torino á útivelli á morgun. Juventus situr nú í 7. sæti með 23 stig. Ítalski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík 118-67 | Toppliðið tekið til slátrunar Körfubolti Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Fótbolti Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Fleiri fréttir Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Höjlund afgreiddi Juve og kom Napoli á toppinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Glódís og Bayern að stinga af eftir stórsigur Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Sjá meira