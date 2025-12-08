Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. desember 2025 11:01 Emiliano Sala komst aldrei til Cardiff. Hann varð bara 28 ára gamall. Getty/Matthew Horwood Mál Cardiff City gegn franska félaginu Nantes vegna andláts argentínska fótboltamannsins Emiliano Sala verður tekið fyrir í frönskum dómstóli í dag. Velska knattspyrnufélagið krefst bóta að andvirði meira en 100 milljóna punda (sautján milljarða króna) frá franska félaginu í skaðabótamáli vegna vanrækslu, sem nær yfir fimmtán milljóna punda kaupverð argentínska framherjans og tap á öðrum hugsanlegum tekjum. Sala, 28 ára, lést í janúar 2019 þegar lítil flugvél sem hann ferðaðist með til að ganga til liðs við Cardiff eftir að félögin höfðu gengið frá samningi, hrapaði í Ermarsund. Cardiff heldur því fram að Nantes beri ábyrgð og segir að flugið hafi verið skipulagt af umboðsmanni sem franska félagið réð. Upphaflega átti málið að vera tekið fyrir í september en var frestað til desember að beiðni Nantes. Í yfirlýsingu frá Cardiff sem gefin var út á sunnudag segir: „Á morgun mun viðskiptadómstóll Nantes loksins taka fyrir efnisatriði máls Cardiff City Football Club gegn FC Nantes.“ „Réttarhaldið markar enn eitt skrefið í átt að því að afhjúpa sannleikann og koma á meiri ábyrgð í fótbolta.“ Cardiff, sem nú er í League One, var í ensku úrvalsdeildinni þegar harmleikurinn átti sér stað. Fréttastofan Press Association hefur leitað eftir umsögn frá FC Nantes. Enski boltinn Franski boltinn Mest lesið Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Þriggja ára strákur setti heimsmet í skák Sport Langhlauparar í meiri hættu að fá krabbamein Sport „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Enski boltinn Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Landsliðsmaður handtekinn í London Enski boltinn Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Fékk rauða spjaldið fyrir leik og ástæðan voru nærbuxurnar Fótbolti Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Fótbolti Fleiri fréttir Dómsmál vegna andláts Sala hefst í dag Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Gefur milljarða svo íþróttakonur séu rannsakaðar betur „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Fékk rauða spjaldið fyrir leik og ástæðan voru nærbuxurnar Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Höjlund afgreiddi Juve og kom Napoli á toppinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Glódís og Bayern að stinga af eftir stórsigur Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjá meira