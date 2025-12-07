Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Sindri Sverrisson skrifar 7. desember 2025 22:09 Vinicius Junior og félagar í Real Madrid ollu stuðningsmönnum miklum vonbrigðum í kvöld. Getty/Denis Doyle Real Madrid varð að sætta sig við 2-0 tap á heimavelli gegn Celta Vigo í kvöld og er fjórum stigum á eftir Barcelona á toppi spænsku 1. deildarinnar í fótbolta. Madridingar hafa nú aðeins fengið sex stig úr síðustu fimm leikjum sínum í deildinni. Þeir enduðu tveimur mönnum færri í kvöld og höfðu auk þess misst Eder Militao meiddan af velli um miðjan fyrri hálfleik. Svíinn Williot Swedberg kom inn á hjá Celta í upphafi seinni hálfleiks og kom liðinu yfir skömmu síðar. Hann skoraði einnig seinna mark leiksins, í uppbótartíma. Í millitíðinni fengu tveir leikmenn Real rauða spjaldið. Fyrst var það Fran García á 63. mínútu og svo Álvaro Carreras í uppbótartíma. Kylian Mbappé, Vinicius Junior og Jude Bellingham voru allir í liði Real en engum þeirra tókst að finna leiðina að markinu í kvöld og í leikslok bauluðu áhorfendur á Bernabeu-leikvanginum. Þetta var fyrsti útisigur Celta gegn Real síðan árið 2006 og er liðið nú í 10. sæti deildarinnar með 19 stig eftir 15 leiki. Real er með 36 stig í 2. sæti en eins og fyrr segir nú fjórum stigum á eftir Barcelona og þungt yfir nú þegar aðeins þrír dagar eru í stórleik Real og Manchester City í Meistaradeild Evrópu. Spænski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík 118-67 | Toppliðið tekið til slátrunar Körfubolti Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Fótbolti Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Fleiri fréttir Allt í steik hjá Real og tveir sáu rautt Höjlund afgreiddi Juve og kom Napoli á toppinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Kristall skoraði í sögulegum sigri á FCK Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Glódís og Bayern að stinga af eftir stórsigur Benítez enn með Sverri á bekknum og það borgaði sig ekki Tómas á toppnum eftir sigur á skoska risanum Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hálfíslenskt mark í sigri Fiorentina Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Sjá meira